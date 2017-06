Stroll, plus jeune pilote sur un podium de F1

«Je n'aurais jamais crû qu'un tel dénouement pouvait se concrétiser, mais la course a été pleine de surprises, a rappelé Stroll, qui a maintenant 17 points au championnat des pilotes. C'est un résultat extraordinaire. Il y a eu de nombreux accrochages, et j'ai simplement essayé d'éviter les problèmes. J'ai gardé la tête froide, et je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai seulement perdu la deuxième place à la fin, parce que Valtteri est arrivé très vite.»

Après s'être extirpé de sa voiture, Stroll avait peine à contenir sa joie. Il s'est d'abord rué vers les membres de son équipe, qu'il a enlacés, avant de recevoir les félicitations de Ricciardo et Bottas. Dans la foule, son père, Lawrence Stroll, était tout sourire.

Une course riche en rebondissements

Stroll s'est élancé de la huitième place sur la grille de départ, et il est parvenu à éviter la casse à l'entrée du premier virage. Son coéquipier chez Williams, Felipe Massa, l'a toutefois dépassé, mais en raison d'une crevaison survenue sur la Mercedes de Bottas - à la suite d'un accrochage avec Kimi Raikkonen - devant, Stroll est demeuré huitième.

Le pilote recru âgé de 18 ans est entré aux puits au 14e tour, sous un drapeau jaune, pour chausser des gommes tendres. À la relance, Stroll a grimpé d'un rang pour se retrouver septième, tout juste derrière le pilote Force India Esteban Ocon.

Des accrochages survenus à l'avant ont catapulté Stroll en quatrième place tout juste derrière Massa, après 22 tours de cette épreuve qui en comptait 51. Entre-temps, les nombreux débris qui ont jonché le circuit de Bakou ont entraîné l'interruption momentanée de la course.

À la relance, Stroll a dépassé Massa, mais fut surpris par Ricciardo. Il est donc demeuré quatrième, tandis que le Brésilien était contraint à l'abandon à la suite d'un bris d'amortisseur au 25e tour.

À l'avant, Hamilton et Vettel ont été impliqués dans une série d'incidents en piste qui pourraient attiser l'animosité entre eux. En conséquence, les deux principaux aspirants au championnat des pilotes ont dû rentrer aux puits.

Ricciardo s'est donc retrouvé premier, et Stroll deuxième. L'enjeu pour le pilote originaire de Mont-Tremblant était de conserver son avance de 12 secondes sur le pilote Mercedes Valtteri Bottas, avec 12 tours à compléter à la course. Le Finlandais, en mission, a éventuellement complété la remontée, et fini 0,1 seconde devant Stroll.