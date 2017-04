Championnat canadien de dodgeball: les équipes du Québec fin prêtes

(Québec) Élevé au rang de sport de compétition, le dodgeball se pratique et s'organise de plus en plus dans la région de Québec. Les formations féminine et masculine qui représenteront la province au prochain Championnat canadien de dodgeball sont d'ailleurs issues de la Ligue de dodgeball de Québec. Ces dernières terminent leur préparation en vue du tournoi national, qui s'ouvre à Halifax, le 21 avril.

Réunis dans le gymnase du Collège Mérici, les joueurs et joueuses des équipes du Québec mettaient la dernière touche à leur entraînement en vue du championnat canadien, jeudi. Ce dernier servira notamment à sélectionner des membres des équipes canadiennes qui représenteront le pays aux Championnats du monde de la World Dodgeball Federation (WDBF), qui se tiendront à Toronto, en octobre.

Considéré comme une puissance mondiale de ce sport émergent, le Canada avait remporté l'or, en Australie, il y a un an. Au sein de l'équipe du Québec masculine, trois joueurs peuvent aspirer à une sélection sur les équipes A ou B, soit Martin Dutil, David Canuel-Gagnon et Hubert Gaudreau, ce qui est respectable, considérant que l'Ontario possède le plus grand bassin de joueurs et le niveau de jeu le plus relevé au pays.

«Nous sommes les trois joueurs qui avons le plus d'expérience, qui connaissons le mieux le système de jeu et qui avons fait le plus de tournois. Ça fait deux ans que nous compétitionnons sur le circuit compétitif canadien et le niveau est fort. L'année passée, on a fini avant-derniers. On n'a vraiment aucune attente, mais notre amélioration est constante», a estimé Gaudreau, également coordonnateur de la Ligue de dodgeball de Québec, qui compte des volets récréatif et compétitif, où le sport est pratiqué de façon mixte.

Décrocher une place sur l'équipe canadienne B serait un accomplissement en soi pour les joueurs de la délégation québécoise, qui expliquent que l'équipe A de huit joueurs est «déjà pratiquement formée».

«Mais comme le championnat mondial est à Toronto, le pays hôte a le droit de proposer une équipe alternative de 12 joueurs. Avec une performance incroyable, ça se pourrait, décrocher une huitième place sur l'équipe A. Sinon, il y a plus de chances qu'on ait une couple de gars sur l'équipe alternative...» a laissé entendre Gaudreau.

Tournoi à la ronde

À Halifax, une vingtaine d'équipes masculines et une quinzaine d'équipes féminines s'affronteront dans un tournoi préliminaire à la ronde avant de passer à une phase éliminatoire. Certaines de ces équipes seront formées sur place de joueurs et de joueuses, dont deux de Québec, invités à titre individuel.

«On va jouer 12 matchs de 20 minutes en deux jours. C'est assez intense. Habituellement, c'est moins que ça, mais étant donné que c'est un tournoi de recrutement, ils veulent nous faire jouer le plus possible pour nous observer», a indiqué Gaudreau.

Chez les filles, les espoirs de placer des joueuses sur l'équipe canadienne semblent moins réalistes pour l'instant. «Ce tournoi-là, à Halifax, c'est plus une question de pratiquer, d'en apprendre davantage, de jouer contre du monde qui ont de l'expérience. Je ne pense pas qu'on soit rendues au stade, vu notre calibre, de faire partie de l'équipe canadienne. Par contre, on s'est quand même toutes inscrites pour avoir les commentaires du comité de sélection et connaître nos points forts et nos points faibles», a raconté la capitaine Karine Lessard.

Les Championnats mondiaux de dodgeball de la WDBF existent depuis 2011. Ayant décroché l'or (hommes et femmes) dès sa première participation, le Canada est considéré parmi les pays favoris sur la scène internationale.