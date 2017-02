PBA: le quilleur François Lavoie nommé recrue de l'année

La reconnaissance est survenue au terme d'un vote parmi les membres de la Professional Bowlers Association et les représentants de médias internationaux affectés à la couverture du bowling. Le commissaire du circuit Tom Clark en fait l'annonce sur les ondes de ESPN, dimanche.

Lavoie était engagé dans une lutte à finir pour le titre de recrue de l'année avec un autre Canadien, l'Ontarien Graham Fach, un coéquipier avec Équipe Canada. Ce dernier avait été le premier des deux à se démarquer sur le circuit cette saison, en remportant le Championnat des joueurs de la PBA, au début de l'année.

Quant à Lavoie, il a contre toutes attentes remporté le U.S. Open et le Championnat Shark de la PBA, pour finir la saison avec la cinquième meilleure moyenne de points, soit 222,79 en 330 matchs. Il a de plus terminé septième pour ce qui est des gains en argent avec 79 920$ US.

«C'est habituellement rare de voir plusieurs recrues remporter des tournois, mais j'ai été chanceux de connaître une bonne fin de saison. C'est ce qui a consolidé mon titre. Je suis sûr que Graham visait le titre lui aussi, mais seulement l'un d'entre nous pouvait gagner. C'est incroyable d'avoir enfin la confirmation de ce titre», a indiqué Lavoie.

Ce dernier n'a pas caché que l'accomplissement figurait au sommet de ses objectifs de la saison.

«Remporter le titre de recrue de l'année était un but. Chaque année, avec Équipe Canada, notre entraîneur nous incite à établir des objectifs et celui-là faisait partie des miens. On veut toujours viser haut, tout en étant réaliste. Ce titre justifie tout le travail que j'ai mis pour me rendre là», a-t-il raconté, ajoutant que la dernière année avait été remarquable pour les quilleurs canadiens.

Carrière universiaire

François Lavoie a joint la PBA au terme d'une prolifique carrière universitaire avec le prestigieux programme de la Wichita State University. À sa première année, il a concouru dans quatre finales télévisées, mais il a surtout impressionné lors de sa victoire au U.S Open, où il a remporté son premier titre et son premier tournoi majeur.

Les prix de la PBA seront officiellement remis lors du Gala annuel du Temple de la renommée de la PBA, qui aura lieu au Grand Casino de Shawnee, en Oklahoma, le 13 février.