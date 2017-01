La vidéo du R et O volleyball virale... et payante

(Québec) La vidéo virale d'un jeu spectaculaire de volleyball s'avère très payante pour l'image de marque du Rouge et Or et de l'Université Laval, depuis sa mise en ligne il y a une semaine. Mais voilà que ces images s'apprêtent à devenir profitables au sens littéral du terme, en argent sonnant.

Une entreprise new-yorkaise a acquis les droits de commercialisation de ladite vidéo (bit.ly/2jepTPa) pour la prochaine année. Ces spécialistes de la monétisation Web espèrent en tirer un profit financier réel auprès de sites et de médias partout sur la planète.

Le Rouge et Or garde les droits d'auteur sur les images et n'a pas encore empoché un sou. Mais Storyful, qui se vante de compter les New York Times, New York Post, MTV, Sky News, Euro News, The Tonight Show, BuzzFeed, Mashable, AOL et MSN parmi ses clients, promet de restituer 60 % des profits engrangés au programme d'excellence sportive de l'UL.

«C'est un peu fou, ce qui arrive avec cette vidéo-là!» s'exclame la directrice des programmes du Rouge et Or, Julie Dionne, à propos des images vues plus de 2,3 millions de fois au total, en plus de mentions dans Le Soleil, Sportsnet, RDS, TVA, Radio-Canada, La Presse, Europe 1 sports et SB Nation.

Un «concours de circonstances» survenu samedi dernier, le caméraman étant au bon endroit, au bon moment, pour la production d'images destinées au gala de fin d'année des clubs du Rouge et Or. Puis le lundi, ESPN a demandé d'utiliser la séquence, qui avait déjà fait du chemin durant la fin de semaine. Ensuite CTV. Et ça s'est mis à grimper à une vitesse folle.

«Avant ça, notre vidéo la plus regardée sur notre compte Facebook était celle de la Coupe Vanier à Hamilton, en novembre passé, avec 112 000 vues. Le volley, c'est 443 000!» constate Dionne.