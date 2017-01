Curling junior: le club Etchemin bien représenté à Victoria

(Québec) L'avenir semble rose pour le curling dans la région de Québec. Et surtout sur la Rive-Sud! Les deux équipes portant les couleurs de la Belle Province aux Championnats canadiens juniors, à Victoria, proviennent du Club Etchemin de Lévis.

«Je ne me rappelle pas avoir vu deux équipes d'un même club représenter le Québec aux Nationaux», a dit l'entraîneur de la formation féminine et président du club Etchemin, Michel Blais, lors d'un entretien avec Le Soleil, dimanche. «Ça fait une belle dynamique. Tout le monde était content de savoir qu'on montait ensemble», a ajouté celui qui en est à une cinquième participation comme coach.

Les femmes ont d'ailleurs amorcé ce tournoi avec force en fin de semaine. L'équipe de la capitaine Camille Boisvert a remporté ses deux premiers matchs avant sa rencontre de fin de soirée, dimanche. Des triomphes convaincants de 8-5 (Nunavut) et 13-2 (Yukon).

Blessure

Cette deuxième victoire a été acquise sans la skip, victime d'une blessure à la cheville en sortant de l'autobus, samedi soir. «C'est pas mal enflé, c'est pas mal bleu, mais je devrais être de retour demain [lundi]», a dit Boisvert, 21 ans, seule membre du groupe avec de l'expérience en compétition (2014). Elle fait équipe avec Laura Guénard, Émilia Gagné et Isabelle Thiboutot. «On est très bien placées avec deux victoires. Je pense que nos chances sont excellentes» d'atteindre les rondes éliminatoires, a ajouté Boisvert. Seulement 3 des 14 équipes y seront au terme du tournoi à la ronde.

Marie-France Larouche demeure la seule capitaine québécoise à triompher dans les 45 ans d'histoire de ce tournoi. C'était en 1999, année où elle a terminé troisième aux Mondiaux.

Chez les hommes, les débuts ont été plus pénibles, en fin de semaine. Le quatuor mené par Vincent Roberge a perdu ses deux premières sorties contre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Roberge curle avec Julien Tremblay, Étienne Elmaleh et son cousin Fabien Roberge. William Dion, en 2008, a remporté le dernier des trois titres québécois depuis 1950.

Les prochains champions canadiens seront couronnés dimanche prochain. Ce prestigieux tournoi est l'équivalent du Brier et des Coeurs Scotties pour les curleurs de 21 ans et moins. Les vainqueurs représenteront le Canada aux Mondiaux juniors de Corée, du 16 au 26 février. Chez les femmes, les Canadiennes sont championnes en titre. Trois de ces gagnantes représentent encore la Nouvelle-Écosse à Victoria cette année. Les hommes (Manitoba) ont remporté le bronze aux Mondiaux de 2016.