Trail de la nuit polaire: engouement pour la course sur neige

Très satisfaits et heureux que la météo ait joué en leur faveur, la coordonnatrice aux communications, Marline Côté, et ses collègues étaient ravis du nombre élevé de participants. «On a gagné notre pari en déménageant», a-t-elle expliqué au Soleil, alors que les trois dernières courses avaient lieu au Sentier La Balade, à Lévis.

Équipés d'une lampe frontale, les coureurs pouvaient franchir les parcours d'une distance de 6 km, 13 km ou 20 km. Le mercure se situant près du point de congélation a toutefois rendu les conditions de neige plus difficiles. «Le sol était mou. C'était difficile pour les chevilles et les mollets», a relaté Mme Côté.

Événement familial

Soupe réconfortante, chocolat chaud, animation musicale, feu de joie, maquillage et mascotte ont fait de ce rendez-vous qui gagne en popularité un événement familial.

«On sent qu'il y a un intérêt pour la course sur la neige», a indiqué la coordonnatrice, avouant que le Trail de la Nuit polaire est la plus grosse course du genre au Québec.

L'objectif de 550 inscriptions ayant été atteint rapidement, les organisateurs ont dû arrêter les inscriptions il y a une semaine afin de conserver le côté intime de la compétition. «On ne voulait pas grossir trop vite. [...] C'est bien de garder ça intime. C'est ce qui fait notre marque», a confié Mme Côté pour expliquer la décision des organisateurs. Pour l'instant, le comité souhaite faire un bilan de cette quatrième présentation avant de réfléchir à une potentielle expansion de l'événement.