Le Vendée Globe gagné en un temps record

Armel Le Cléac'h a réalisé l'un de ses rêves les plus fous en remportant jeudi dans un temps record, à sa troisième tentative, le Vendée Globe, la course de référence à la voile en solitaire autour du monde.

À bord de son monocoque Banque Populaire VIII, le Français de 39 ans, en tête depuis le 3 décembre, a coupé la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne après 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes. François Gabart détenait le record (78 jours 2 heures et 16 minutes) depuis 2013.

Le Breton est arrivé aux Sables-d'Olonne escorté par des dizaines de bateaux venus accueillir leur héros avant la ligne, baignée par un pâle soleil d'hiver. Une fois la ligne coupée, les membres de son équipe, puis ses proches sont montés à bord pour des moments forts en émotions.

Le Cléac'h a ensuite dû attendre la marée haute, pour commencer, de nuit, une lente remontée du chenal menant à Port Olona, fumigènes à la main et sous deux salves de feux d'artifice successifs, acclamé par une foule immense amassée sur les quais.

«Je suis très heureux de le gagner enfin et de belle manière. On a réussi à aller le chercher le Graal», a-t-il déclaré, souriant, devant une forêt de caméras et de micros. «C'était vraiment dur à vivre. Jusqu'à la dernière ligne droite, jusqu'à hier [mercredi], mètre par mètre, je n'ai rien lâché.»

«Le Vendée Globe, c'est une page qui se tourne pour moi. Deux fois deuxième, une fois premier, j'ai donné beaucoup de ma vie à préparer cette course, on va passer à autre chose», a-t-il souligné, avant de sabrer le champagne, d'embrasser chaque membre de son équipe, puis de poser, enfin, un pied à terre, aux alentours de 19h35.

«Ça tangue un peu, ça fait bizarre de retrouver la terre, tout le monde, la vie qu'on connaissait en partant... C'est un peu brutal.»

Pour cette huitième édition d'une course lancée il y a 28 ans, Le Cléac'h est devenu le septième Français à s'imposer, Michel Desjoyeaux ayant gagné deux fois en 2001 et en 2009. Et le Finistérien a marqué sa victoire d'une performance inédite dans l'histoire de la course : il est le premier à avoir terminé trois éditions du Vendée Globe. Mieux encore, il a fini sur chacune de ses participations dans les deux premiers!

Le pari des foils

Le Banque Populaire VIII - il appartient à la classe des Imoca 60; longs de 18,28 m, ces bateaux flirtent avec les 35 noeuds (65 km/h) - a été spécialement conçu pour la dernière mouture du Vendée Globe et équipé des fameux foils. Ces «moustaches» latérales soulagent la carène et limitent la traînée hydrodynamique, permettant au bateau d'aller plus vite à certaines allures (vent de travers et au portant), mais pas à toutes.

«C'est la réussite d'un pari, lancé avec des architectes il y a trois ans. Au départ, on était un peu sceptique, après on y a cru. On a été les premiers chez Banque Populaire à lancer le concept. Si Alex [Thomson] et Jérémie [Beyou] complètent bien le podium, le podium va être composé de foilers, c'est le choix qu'il fallait faire. Après, on ne met pas le foil tout le temps, à 100 % du parcours. Quand il fallait mettre l'accélérateur au bon moment, je me servais du foil.»

Seul couac technique : une voile cassée dans le Pacifique, inutilisable pendant un mois et demi. Le Cléac'h fera ses adieux en mars à ce monocoque. Il se consacrera à son nouveau bébé : un multicoque de la classe des Ultime, le Maxi Banque Populaire IX, qui sera mis à l'eau l'été prochain et inauguré avec la course The Bridge, une Transat Saint-Nazaire-New York mettant aux prises le paquebot Queen Elisabeth II et quatre maxi-trimarans.

Le Cléac'h a dans son viseur la Route du rhum en 2018, qu'il n'a jamais gagnée, et en 2019, la course des Ultimes autour du monde en solitaire et sans assistance et sans escale. Un autre défi extrême.