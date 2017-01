Mylène Paquette s'attaque au Saint-Laurent... en canot à glace

L'aventurière montréalaise de 38 ans, auteure de cette grande traversée qui a ému tout le Québec en 2013, fait partie de la soixantaine de nouveaux canotiers formés cette année pour participer à la 12e saison du circuit provincial de la Coupe des glaces.

Comme porte-parole de l'événement et capitaine de l'équipe Vive Montréal 375, créée pour le 375e anniversaire de la métropole, Paquette fera ses débuts lors de l'épreuve de Montréal, le 12 février. Elle pourrait ensuite participer aux trois dernières épreuves du calendrier.

«M'adapter à ramer en équipe est tout un défi pour moi! [Mais avec le canot à glace], j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un défi à la mesure de ma folie!» s'est-elle exprimée par communiqué, étant absente de la conférence du lancement de saison, mercredi à Québec.

Paquette indique aussi continuer de craindre de tomber sous la glace malgré plusieurs séances d'entraînement sur le fleuve. Ce qui rend extrême et moderne ce sport plus que centenaire et dont la plus vieille course, celle du Carnaval de Québec, en sera à sa 63e présentation le 5 février.