Une année chargée pour Raphaël Lessard

Ces trois rendez-vous représenteront l'apogée de la saison - et de la carrière - du pilote de 15 ans, membre du programme de développement Toyota. C'est d'ailleurs le constructeur qui l'a invité à participer à ces courses, dont deux sont déjà connues. Il s'agit du Nashville ARCA 200, le 8 avril au Tennessee, et du Winchester ARCA 200, le 6 août en Indiana. Le choix de la troisième sera dévoilé plus tard. «Je l'ai appris le 23 décembre. C'était le plus beau des cadeaux de Noël. C'est comme un rêve de participer à des courses de l'ARCA», s'est réjoui Lessard, mercredi, après la fin des classes. Membre de l'écurie Gilliland Racing, il fera exceptionnellement partie de l'équipe Venturini Motorsports pour ces trois épreuves.

Quant à son horaire chargé, Lessard est loin de s'en plaindre. «C'est parfait de même!» a-t-il lancé au Soleil, un sourire dans la voix.

En 2017, le jeune pilote suivra un plan déjà établi. Contrairement à l'an dernier, il ne visera aucun titre de fin de saison, mais plutôt des victoires et une quête d'expérience. En plus de l'ARCA et de la série dont il est le champion, le CARS Tour, il participera à des courses des circuits CRA, PASS et SSS.

Il ne pourra donc pas défendre son titre acquis en 2016. «Je n'ai aucune chance de finir premier dans cette série-là. Mais c'est ça l'objectif : faire le plus de grosses courses possible, aller compétitionner contre les meilleurs. Pas d'obtenir un championnat.» Il commencera sa saison le

29 janvier au SpeedFest de la série CRA, en Georgie, lors d'une course disputée au Watermelon Capital Speedway.

À moins d'un changement-surprise, il ne roulera pas au Québec dans les 12 prochains mois. «C'est sûr que ça me déçoit un petit peu. Mais si tu veux percer, il faut aller aux États-Unis. On a des choix à faire», a-t-il expliqué.

Même s'il mettra à profit les cours en ligne, Lessard reviendra à la maison entre chacune de ses courses pendant la période scolaire, afin de rater le moins d'école possible. Mais il aimerait passer l'été aux États-Unis, comme l'an dernier, sa première saison chez nos voisins du sud.

Auteur de quatre victoires et de huit top 5, Lessard a récemment été élu Pilote Late Model 2016 le plus populaire lors d'un concours du site Speed51.com. Des milliers d'amateurs de sport automobile devaient voter parmi plus de 600 pilotes de 21 séries différentes.