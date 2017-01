23 courses en 2017 pour le jeune pilote Raphaël Lessard

Ces trois rendez-vous représenteront l'apogée de la saison - et de la jeune carrière - du pilote de 15 ans, membre du programme de développement Toyota. C'est d'ailleurs le constructeur qui l'a invité à participer à ces courses, dont deux sont déjà connues. Il s'agit du Nashville ARCA 200, le 8 avril au Tennessee, et du Winchester ARCA 200, le 6 août en Indiana. Le choix de la troisième sera connu plus tard. «Ce sera tout simplement fantastique», s'est réjoui Lessard dans un communiqué. Membre de l'écurie Gilliland Racing, il fera exceptionnellement partie de l'équipe Venturini Motorsports pour ces trois épreuves.

Lessard suivra en 2017 un plan déjà établi. Contrairement à la saison dernière, il ne se consacrera pas à une seule série. En plus de l'ARCA et de la série dont il est le champion en titre, le CARS Tour, Lessard participera à des courses des circuits CRA, PASS et SSS. Il débutera sa saison le 29 janvier au SpeedFest de la série CRA, en Georgie, lors d'une course disputée au Watermelon Capital Speedway.

Auteur de quatre victoires et de huit top 5 l'an dernier, Lessard a récemment été élu «Pilote Late Model 2016 le plus populaire» lors d'un concours du site Speed51.com. Des milliers d'amateurs de sport automobile devaient voter parmi plus de 600 pilotes de 21 séries différentes.