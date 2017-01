Marie-France Larouche prête à défendre son titre

En février dernier, Larouche a connu toutes sortes d'ennuis lors du Tournoi des Coeurs Scotties, en Alberta. Celle qui avait fait la finale de cette compétition en 2004, puis la demi-finale en 2009, a été incapable de mener son équipe plus loin que la ronde préliminaire. En entrevue au Soleil, elle n'avait pu retenir ses larmes, frustrée envers elle-même pour cette fiche de cinq victoires et six défaites.

«C'était la déception de ne pas avoir joué comme je savais que j'étais capable», raconte aujourd'hui la Lévisienne. «Après ça, je me suis dit: "Je sais que je suis capable de mieux jouer que ça, alors ça peut juste aller mieux la prochaine fois que j'y vais." Si j'avais joué 5-10 % de plus, on aurait gagné trois matchs de plus et on aurait été dans les rondes finales!»

Larouche et ses collègues Brenda Nicholls, Annie Lemay et Julie Rainville ont ensuite pris le temps de faire le point sur leur carrière. Une très courte remise en question. «On s'est assis ensemble, on s'est demandé si on avait le goût de continuer. La réponse a été facile : c'était oui», lance la mère de deux enfants et enseignante en éducation physique.

Quelques tournois plus tard, Team Larouche débarquera à l'aréna de Lévis en tant que favorite, cette semaine. Championne en titre, elle vient aussi de remporter la finale du circuit provincial, en décembre, un gain «bon pour le moral», dit Larouche, dont la formation a changé quelques aspects techniques dans son jeu en début de saison.

Son statut de favorite ne fait d'ailleurs aucun doute : les sept équipes déterminent elles-mêmes le classement de départ. Elles ont choisi celle de Larouche comme formation à battre.

«Avantage du terrain»

La tâche sera lourde, prévient toutefois la curleuse de 36 ans. Tout le monde peut renverser tout le monde, croit-elle. «C'est sûr qu'il va y avoir des surprises dans le tournoi», prédit Larouche, qui nomme malgré tout les équipes de Roxanne Perron et de l'ex-championne Ève Bélisle comme principales rivales.

Larouche profitera aussi d'un certain «avantage du terrain»: elle jouera devant les siens, à Lévis. «On n'a pas de valises à préparer. On est dans nos affaires, c'est vraiment l'fun. [...] Quand ça va mal, au moins, on a notre famille derrière nous. [Les gens] parlent parfois de la pression. Mais nos familles nous aiment, qu'on gagne ou qu'on perde!» rigole l'athlète rattachée au club Etchemin.