Ronda Rousey en réflexion

Rousey (12-2), était autrefois une des combattantes les plus dominantes du sport, mais elle a perdu ses deux derniers combats, se faisant dominer par Holly Holm et Nunes. Après avoir défendu avec succès son titre des poids coqs, Nunes a encouragé Rousey à passer à autre chose. «C'est la fin pour elle, a-t-elle mentionné. C'est clair qu'elle va prendre sa retraite. Elle ne peut plus en prendre.»

Rousey a refusé de parler de sa défaite à ses partisans et aux journalistes. Elle a toutefois émis une déclaration au réseau ESPN, samedi : «Revenir non seulement au combat, mais retrouver la victoire. C'était mon seul but cette année, a écrit Ronda. Mais parfois, même si tu te prépares et que tu donnes tout ce que tu as, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Je suis fière de voir l'évolution des divisions de poids féminines dans l'UFC. Je dois prendre du temps pour réfléchir à mon avenir.»

Nunes a avoué être désolée, pour Rousey, qu'elle a atteinte 27 fois en 48 secondes. Nunes s'est d'ailleurs adressée à son adversaire dans l'octogone, avant la décision officielle. «Je lui ai dit qu'elle a fait beaucoup pour ce sport, a-t-elle fait savoir. Je lui ai dit de prendre du temps pour se reposer et peut-être même de faire autre chose. Pourquoi voudrait-elle continuer? Elle est déjà millionnaire. Elle va se blesser.» Rousey aura 30 ans au mois de février.