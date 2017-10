Les sports express

Le Vert & Or de Sherbrooke a remporté sa première victoire de la saison, samedi, rendant plus intéressante la course à une place en séries dans la conférence RSEQ du football universitaire canadien. Profitant de l'absence du quart étoile Trenton Miller, blessé, l'équipe de Mathieu Lecompte a surclassé les Stingers 30-13, à l'Université Concordia. Le V & O (1-4) est toujours dernier au Québec, mais il se rapproche de McGill (1-3) et de Concordia (2-3) dans la lutte pour les positions trois et quatre. Le quart Alex Jacob-Michaud n'a réussi que 12 de ses 22 passes, mais deux d'entre elles se sont transformées en touchés. Le remplaçant de Miller, Adam Vance, a permis des gains de 270 verges grâce à 24 relais complétés en 44 essais. Jean-Nicolas Patoine

