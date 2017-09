Les sports express

Craig Anderson a accepté un contrat des Sénateurs d'Ottawa qui lui rapportera 5,5 millions $US la saison prochaine et 4 millions $US en 2019-2020 (moyenne de 4,75 millions $US sous le plafond salarial). L'entente comporte une clause de non-échange à 10 équipes désignées par le joueur. C'est une augmentation salariale pour le gardien de 36 ans, qui touchera 3,1 millions $US cette saison. «Pour nous, l'âge n'a jamais été un facteur parce que Craig a commencé à être un numéro un plus tard dans sa carrière», a indiqué le dg Pierre Dorion. «Si on regarde son style, ce n'est pas un gardien purement réflexe ou athlétique, il lit bien le jeu. On n'est pas inquiet qu'il connaisse un déclin dans les trois prochaines années, surtout qu'il a joué son meilleur hockey l'année passée.» Avec Mike Condon sous contrat pour les trois prochaines saisons, la situation devant le filet des Sénateurs devrait être assez stable. «Nous avons un gardien 1A et un 1B, et c'est bien correct. Quand tu n'as pas de bon gardien, c'est ce que tu recherches. Quand tu l'as, tu ne l'apprécies pas toujours à sa juste valeur, mais ce n'est pas notre cas», a ajouté Dorion, tout en notant que son duo aura un salaire combiné inférieur à celui de Carey Price, du Canadien. Marc Brassard (Le Droit)

