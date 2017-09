Les sports express

Giancarlo Stanton a cogné deux circuits pour devenir le premier joueur à en frapper 59 en une saison depuis Barry Bonds et Sammy Sosa en 2001. Sa performance a mené les Marlins à une victoire de 7-1 contre les Braves d'Atlanta, jeudi à Miami. Stanton a récolté 33 longues balles depuis le retour de la pause du Match des étoiles et a frappé plus d'un circuit dans une rencontre à 10 reprises. Il est devenu le sixième joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 59 circuits en une saison, rejoignant les légendes Bonds, Sosa, Mark McGwire, Roger Maris et Babe Ruth. AP

