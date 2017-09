Les sports express

Jeff Conine, qui est surnommé Mr. Marlin, a écopé au cours d'une purge au sein de la direction des Marlins de Miami avant la vente à un groupe dont Derek Jeter fait partie. Conine a indiqué samedi qu'on lui avait dit que ses services ne seraient pas retenus. Il a aidé les Marlins à gagner deux Séries mondiales et il occupait le poste de conseiller spécial au président depuis 2008. Les membres du Temple de la renommée Andre Dawson et Tony Perez, qui occupaient le même poste que Conine, ainsi que l'ex-gérant Jack McKeon, conseiller spécial au propriétaire depuis 2005, ont aussi été limogés. Le Basebal majeur souhaite tenir une réunion spéciale des propriétaires avant le mois de novembre afin d'approuver la vente du club au groupe mené par l'investisseur Bruce Sherman. AP

Dans un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey disputé samedi à Pékin, en Chine, les Kings de Los Angeles ont battu les Canucks de Vancouver 4-3, en tirs de barrage. Les Canucks avaient réussi à créer l'égalité 3-3 en 3e période grâce à un but de Chris Tanev. La prolongation n'a pas permis de départager les deux équipes. C'est Jonny Brodzinski qui a donné la victoire aux Kings en fusillade. Les Kings avaient aussi remporté le premier affrontement de cette première présence de la LNH en territoire chinois, 5-2, jeudi, à Shanghai. L'objectif de ce périple était de populariser le hockey sur glace en Chine, alors que ce pays accueillera les Jeux olympiques d'hiver de 2022. AP

Selon ce qu'a appris l'Associated Press, les Knicks de New York auraient accepté de céder Carmelo Anthony au Thunder d'Oklahoma City. En retour, les Knicks obtiendraient Enes Kanter, Doug McDermott et un choix au repêchage. Les deux clubs n'ont toujours pas confirmé la transaction. Après avoir déclaré la veille qu'ils s'attendaient à voir l'attaquant étoile au camp d'entraînement lundi, les Knicks auraient finalement obtenu l'offre qu'ils attendaient depuis la saison dernière. Anthony se retrouverait quant à lui au sein d'une formation de premier plan, qui compte notamment sur le joueur par excellence Russell Westbrook et Paul George. AP