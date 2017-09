Les sports express

Sam Bradford ne jouera pas, dimanche, contre les Buccaneers de Tampa Bay en raison d'un malaise à son genou gauche. Le quart-arrière des Vikings du Minnesota ne s'est pas entraîné vendredi après une participation limitée aux entraînements, mercredi et jeudi. ESPN a révélé que Bradford était en route pour obtenir une deuxième opinion du Dr James Andrews, l'éminent orthopédiste qui a pratiqué la reconstruction des ligaments du genou du quart en 2013 et 2014. C'est Case Keenum qui entreprendra le match contre les Buccaneers, comme il l'a fait la semaine dernière à Pittsburgh quand Bradford a déclaré forfait juste avant le match. Les Vikings se sont inclinés 26-9. AP

Soirée mémorable pour Ryan Goins, vendredi à Toronto. En plus de frapper un grand chelem, l'arrêt-court a réussi le bon vieux truc de la balle cachée dans la victoire de 8-1 des Jays contre les Yankees de New York. En troisième manche, Todd Frazier a claqué un double. Un retrait plus tard, Jose Bautista a réussi un solide attrapé sur la frappe de Jacoby Ellsbury. Goins a saisi le relais vers l'avant-champ et est resté près du deuxième but. Après avoir habilement fait semblant de lancer la balleà son lanceur Marco Estrada, il l'a gardée dans son gant. Lorsque Frazier a quitté le coussin, Goins a vite appliqué le gant sur sa jambe gauche. Frazier a contesté l'appel de l'arbitre Mark Carlson, mais c'était bel et bien le dernier retrait de la demi-manche. La Presse canadienne

