Les sports express

Le Soleil Cody Bellinger rejoint Frank Robinson et Wally Berger

Cody Bellinger a égalé le record de circuits de la Ligue nationale pour une recrue avec son 38e dans la vicroire de 3-2 des Dodgers de Los Angeles contre les Nationals, samedi à Washington. Le premier-but et voltigeur de 22 ans a donc rejoint dans l'histoire Frank Robinson (Reds de Cincinnati, 1956) et Wally Berger (Braves de Boston, 1930). Les Dodgers ont désormais sept matchs de priorité sur les Nationals dans la course pour s'assurer l'avantage du terrain tout au long des éliminatoires dans la Ligue nationale. Ils ont remporté leurs quatre dernières rencontres après une séquence de 11 revers. AP ***

Le chiffre magique des Astros: 1

Le chiffre magique des Astros pour s'assurer du championnat de la section Ouest de la Ligue américaine est désormais de 1 après leur victoire de 8-6 contre les Mariners de Seattle, samedi à Houston. Les Astros (90-58) ont atteint le cap des 90 victoires pour la première fois depuis 2004. Ils tentent de s'assurer de leur septième titre de section après avoir gagné le championnat de la section Ouest en 1980 et 1986 et celui de la section Centrale en 1997, 1998, 1999 et 2001. AP ***

Foule record pour un match de la MLS

70 425 spectateurs ont suivi samedi le match nul de 3-3 entre Atlanta et Orlando, soit un nouveau record de fréquentation pour un match de saison régulière de la Major League de Soccer. Atlanta, qui a fait ses débuts en MLS cette saison, disputait son deuxième match dans son nouveau stade, le Mercedes-Benz Stadium inauguré fin août et qu'il partage avec les Falcons d'Atlanta, de la NFL. Le précédent record remontait à 1996 lorsque 69 255 spectateurs avaient assisté aux débuts du Galaxy de Los Angeles face aux Metrostars au Rose Bowl de Pasadena. Le record absolu en MLS est de 92 650 spectateurs en août 2006 pour le match entre Chivas USA, équipe démantelée depuis, et La Nouvelle-Angleterre au Coliseum de Los Angeles, mais cette rencontre était suivie d'un match amical entre le FC Barcelone et Club América. AFP ***

Le début d'une nouvelle séquence?

Agrandir Le gérant des Indians de Cleveland, Terry Francona AP