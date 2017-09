Les sports express

Malgré un match complet de leur as Vincent Ruel, les Diamants de Québec ont encaissé un revers crève-coeur de 1-0, samedi après-midi, au Stade Canac, dans le deuxième match de la série de la LBJEQ qui les oppose aux Aigles de Trois-Rivières. Ils tirent ainsi de l'arrière 2-0 dans ce quart de finale 4 de 7. L'entraîneur-chef Dominik Walsh a sûrement rêvé à Ismael Ballard, auteur d'un triple en début de neuvième, qui est venu marquer sur un ballon-sacrifice pour l'unique point du match. De plus, en fin de neuvième, ce même Ballard a réussi un catch au fond du champ centre avec le dos au marbre pour empêcher les Diamants de s'inscrire au pointage. «Ça fait déjà 150 fois que je revois ce jeu dans ma tête», disait Walsh, peu de temps après ce match ayant nécessité deux manches supplémentaires. «Le scénario me rappelle celui d'il y a deux ans, où on perdait aussi 2-0 contre eux et on l'avait emporté en sept matchs.» Le troisième match est présenté dimanche (16h) au Stade Canac. Carl Tardif

