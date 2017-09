Les sports express

Le Soleil La saison parfaite des Pats déjà à l'eau

Les champions défendants du Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ont amorcé la saison du mauvais pied devant leurs partisans, accordant 21 points au quatrième quart en route vers une défaite de 42-27 aux mains des Chiefs de Kansas City lors du match d'ouverture de la saison de la NFL. Le quart Tom Brady, qui vient de célébrer son 40e anniversaire, a connu une soirée difficile, lui qui n'a complété que 16 de ses 36 passes et qui n'a pas lancé de passe de touché. Son vis-à-vis Alex Smith a, lui, excellé, avec quatre passes de touchés et des gains aériens de 368 verges. À son premier match dans la NFL, le porteur de ballon des Chiefs, Kareem Hunt, a récolté 148 verges de gains au sol et 98 verges de gains sur des réceptions, et a marqué trois touchés. Adieu, donc, la saison parfaite pour les Patriots qui, selon plusieurs observateurs, avaient des chances de boucler une campagne sans défaite. Le Soleil

Ryan Ellis absent de quatre à six semaines

Ryan Ellis ratera de quatre à six semaines d'activités après avoir été opéré à un genou. Le défenseur des Predators de Nashville s'est blessé pendant la finale de la Coupe Stanley gagnée en six parties par les Penguins de Pittsburgh. Le dg David Poile a ajouté que le centre Nick Bonino, qui s'est fracturé un pied pendant la finale, patine et qu'il devrait être remis à temps pour le début de la campagne. AP ***

Parros, de bagarreur à... préfet de discipline

La LNH confie son département de la sécurité des joueurs à George Parros. Âgé de 37 ans, l'ex-redresseur de torts remplacera l'ex-vice-président à la sécurité des joueurs Stéphane Quintal, qui démissionne afin d'explorer d'autres avenues dans le monde du hockey. Quintal demeurera toutefois en poste cette saison afin d'assurer la transition. Le commissaire Gary Bettman a déclaré que Parros, qui travaillait sous les ordres de Quintal comme l'un des directeurs à la sécurité des joueurs, «est l'une des plus jeunes et plus innovatrices têtes de hockey qui soit». Diplômé de l'Université Princeton en économie, il a disputé neuf saisons dans la LNH avec les Kings de Los Angeles, l'Avalanche du Colorado, les Ducks d'Anaheim, les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal. Même s'il était un bagarreur - il a amassé 1092 minutes de punition en carrière -, Parros n'a jamais été suspendu ou mis à l'amende par la LNH. AP ***

NFL : les débuts de Myles Garrett retardés

Les débuts de Myles Garrett dans la NFL devront attendre plusieurs semaines. Tout premier choix du dernier repêchage, l'ailier défensif des Browns de Cleveland ratera le match d'ouverture de dimanche face aux Steelers de Pittsburgh et possiblement plusieurs autres rencontres. Il a subi une sévère entorse à la cheville droite lorsqu'un coéquipier est tombé sur l'arrière de sa jambe, mercredi à l'entraînement. Ce genre de blessure nécessite généralement plusieurs semaines de rééducation. Le colosse de 6'4" et de 275 livres avait subi une blessure au pied gauche pendant le mini camp de l'équipe, lui qui avait souffert d'une entorse à la cheville gauche à sa deuxième année à Texas A&M. AP ***

Trois ans de plus pour Burfict avec les Bengals

Les Bengals de Cincinnati ont accordé une prolongation de contrat de 38,6 millions $ sur trois ans au secondeur Vontaze Burfict, jeudi. L'entente va entrer en vigueur après la saison 2017. Burfict va rater les trois premiers matchs des siens. Il a été suspendu pour un plaqué dangereux à l'endroit du centre-arrière Anthony Sherman, des Chiefs de Kansas City, le 19 août. Le secondeur de 26 ans, il en aura 27 le 24 septembre, totalise sept sacs et cinq interceptions en cinq saisons avec les Bengals. Il a toutefois fait l'objet de huit amendes et deux suspensions. Burfict est un joueur clé de la défensive des Bengals. À ses cinq premières saisons à Cincinnati, il a obtenu 582 plaqués et sept sacs du quart-arrière. AP ***

