Les sports express

La Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) paiera ses joueuses pendant la saison régulière à compter de l'automne. Le salaire variera entre 2000 $ et 10 000 $, selon l'ancienneté. Les directeurs généraux disposeront aussi d'un fond discrétionnaire pour contribuer aux salaires. «Il s'agit d'une étape historique pour nous», a souligné la commissaire Brenda Andress. «Nous avons toujours répété que notre objectif était de payer nos joueuses et nous avions un plan qui nous permettait de commencer à le faire cette saison. Le succès continu de nos équipes, nos joueuses et du circuit ont été la clé pour nous retrouver ici.» Créée en 2007, la LCHF regroupe maintenant sept équipes, dont les Canadiennes de Montréal. Le circuit comptera aussi sur deux équipes installées Chine en 2017-2018. La Presse canadienne

Thomas Vanek a accepté un contrat 2 millions $US pour une saison des Canucks de Vancouver, vendredi. L'attaquant de 33 ans a marqué 17 buts et amassé 31 aides en 68 parties la saison dernière avec les Panthers de la Floride et les Red Wings de Detroit. Le dg Jim Benning a indiqué que son expérience et ses talents de marqueur aideront les jeunes joueurs de l'organisation à se développer. Depuis qu'il a entamé sa carrière dans le circuit Bettman en 2006-2007, l'attaquant de 6'2" et de 218 livres s'est classé 10e parmi les joueurs actifs au chapitre des buts marqués (333) et deuxième pour les buts en avantage numérique (129). Il totalise 333 buts et 364 aides en 885 matchs en carrière dans la LNH avec les Panthers, les Red Wings, le Canadien, les Islanders de New York et les Sabres de Buffalo, qui avait sélectionné l'Autrichien en première ronde (5e au total) en 2003. La Presse canadienne

***