Les sports express

Mondiaux à oublier pour Antoine Valois-Fortier. Le judoka de Beauport a perdu son premier duel de la journée par waza-ari en prolongation, jeudi à Budapest, contre l'Allemand Alexander Wieczerzak, couronné champion quelques heures plus tard. «Ç'a été un combat serré et je n'ai pas bien commencé l'affrontement. Après deux minutes, j'ai repris le dessus, sauf que je me suis fait pincer en temps supplémentaire. J'avais un bon niveau d'énergie... c'est difficile à dire», a affirmé l'athlète évoluant chez les moins de 81 kilos. Valois-Fortier a admis avoir été surpris par la technique de son adversaire. «C'est sûr que je suis bien déçu, car c'était le gros événement de l'année. C'est à moi de revenir et de ne pas faire les mêmes erreurs.» Troisième aux Jeux olympiques de Londres, Valois-Fortier a aussi remporté l'argent aux Mondiaux de 2014, puis le bronze à ceux de 2015. Il a subi une opération à une hanche en décembre, le forçant à cinq mois de convalescence. Jean-Nicolas Patoine

Malgré l'absence de quatre piliers présentement aux Universiades, l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or a amorcé sa saison avec une victoire de 2-0 contre les Gaiters de Bishop's, jeudi soir au PEPS. Marie-Mychèle Métivier et Kim Tremblay ont inscrit les filets de l'Université Laval, championne canadienne en titre. Même si le manque d'entraînements en équipe a paru aux yeux de Helder Duarte, l'entraîneur-chef a vu plusieurs aspects encourageants dans cette rencontre. «Je suis content de notre circulation de balle. On a vu des choses qu'on avait pratiquées cette semaine. On a appliqué une pression haute sur le terrain. On avait quatre filles absentes, mais les recrues ont très bien fait», a-t-il souligné dans un communiqué. La gardienne Marie-Joëlle Vandal, l'attaquante Joëlle Gosselin ainsi que les défenseures Mélissa Roy et Roxanne Dionne s'alignent avec l'équipe canadienne à Taipei. Elles devraient être en uniforme pour le prochain match du Rouge et Or, le 8 septembre. Jean-Nicolas Patoine

