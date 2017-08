Les sports express

Le Soleil NBA : l'échange Thomas/Irving remis en question

Les Cavaliers de Cleveland effectuent une révision «sérieuse et complète» de l'échange qui a envoyé le meneur de jeu étoile Kyrie Irving aux Celtics de Boston. Sous le couvert de l'anonymat, deux personnes ont indiqué samedi que l'échange qui enverrait le meneur de jeu Isaiah Thomas à Cleveland n'est toujours pas complété. Il s'est blessé à la hanche lors de la finale de l'Est la saison dernière, face aux Cavaliers, et son état de santé serait toujours sous évaluation par Cleveland. Selon la convention collective de la NBA, un échange peut être annulé si un joueur échoue à son examen médical. Les Cavaliers obtiendraient aussi l'ailier Jae Crowder, le pivot Ante Zizic et un choix de premier tour en 2018. AP ***

Boxe : Sébastien Bouchard opéré lundi

Alors qu'il espérait remonter dans le ring en octobre, le boxeur de Québec Sébastien Bouchard devra plutôt s'allonger sur la table d'opération ce lundi. Lors d'une récente séance d'entraînement tout ce qu'il y a de plus habituelle, Bouchard s'est sectionné le tendon du biceps distal, c'est-à-dire le point d'attache du biceps au coude. «Chez les boxeurs, le biceps se détache plus fréquemment à l'épaule. Pour moi, c'est plus grave. Si je ne me fais pas opéré, je pourrais perdre jusqu'à 70 % de ma force et 60 % de ma flexibilité», a expliqué poids super-mi-moyens (154 lb, 15-1, 5 K.-O.) à la radio CIHO de Charlevoix, sa région natale. Son promoteur, le Groupe Yvon Michel, prévoyait l'inclure dans une carte prévue en octobre, ce qui ne sera plus possible. Un retour pour un autre gala en décembre est concevable, mais pas indispensable. Olivier Bossé ***

Mondial de rugby: les Canadiennes terminent 5e

Julianne Zussman et Elissa Alarie (Trois-Rivières) ont inscrit chacune deux essais et le Canada a conclu la Coupe du monde féminine de rugby en cinquième position à la suite d'une victoire de 43-12 face à l'Australie, samedi. Alarie a terminé le tournoi avec six essais à sa fiche, ce qui la place au premier rang au sein de l'équipe avec Magali Harvey, de Québec. Kelly Russell, Amanda Thornborough et Karen Paquin (Québec) ont aussi écrasé le ballon dans l'en-but pour le Canada, tandis qu'Andrea Burk et Brianna Miller ont ajouté chacune deux transformations. Le Canada avait terminé en deuxième position lors de la Coupe du monde féminine de rugby en 2014. En grande finale, la Nouvelle-Zélande a gagné un cinquième titre en huit éditions du tournoi en venant à bout de l'Angleterre 41-32. La France a obtenu le bronze grâce à une victoire de 31-23 face aux États-Unis. La Presse canadienne ***

Football collégial: Garneau perd, Limoilou gagne

Deux matchs de première division collégiale se tenaient à Québec, samedi après-midi. Au Cégep Garneau, les Élans ont amorcé leur saison en s'inclinant 51-20 face aux puissants Phénix du Collège André-Grasset de Montréal. En avance 7-0, les locaux ont ensuite encaissé 44 points sans réponse. Accorder des touchés sur un botté bloqué et un autre retourné a coûté cher aux Élans, en plus de voir deux majeurs en leur faveur refusés pour cause de pénalités. Le quart-arrière Joé Hudon était de retour à son poste après avoir subi une grave blessure au genou l'an dernier, tandis que le demi Geoffrey Cantin-Arku s'est signalé en défensive avec une interception, de bons plaqués, mais aussi une mauvaise punition. Pendant ce temps à Charlesbourg, les Titans du Cégep Limoilou l'ont emporté 33-14 aux dépens des Nomades de Montmorency (Laval) grâce à 387 verges d'attaque au sol, dont 78 verges et deux touchés par la course de la part du quart Olivier Bamrounsavath. Olivier Bossé ***

Canoë: titre mondial et records pour Laurence Vincent-Lapointe