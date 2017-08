Les sports express

Le Soleil (Québec) La Coupe Lepage Millwork déjà terminée pour le favori québécois

La Coupe Lepage Millwork est déjà terminée pour le favori québécois. Marc-Étienne Bussières a perdu son duel 3-et-2 contre Max Gilbert (Saint-Georges de Beauce) lors de la première ronde de division, jeudi au club de golf Rivière-du-Loup. Le meneur au classement Coors Light n'aura donc fait que passer lors de cette grande première historique qui voit deux circuits professionnels canadiens croiser le fer : 32 Québécois du Circuit Canada Pro Tour (CCPT) et 32 Ontariens du Great Lakes Tour (GLT). Au fil des parties par trou, un seul vainqueur émergera de chaque division pour la grande finale. Du côté ontarien, la grosse surprise a été l'élimination 4-et-3 de Drew Nesbitt par Colin MacGregor. Nesbitt a participé récemment à l'Omnium canadien, sur le circuit de la PGA. Vendredi, une dure journée attend les joueurs, avec deux matchs. Les départs en matinée s'échelonnent de 7h à 9h15 et les gagnants des huitièmes de finale de division se retrouveront en quarts de finale à partir de 14h. D'après La Presse canadienne ***

Les Remparts échangent Crossman et les droits de Drolet au Titan

Les Remparts ont échangé l'ailier gauche Ethan Crossman et les droits du défenseur Félix-Antoine Drolet au Titan d'Acadie-Bathurst, jeudi, en retour de deux choix de sixième et de septième rondes en 2019. Crossman vient du Nouveau-Brunswick et avait été acquis de Moncton, en décembre 2015, avant d'obtenir un but et deux aides en 40 matchs pour Québec. Drolet a été repêché en 10e ronde en 2015 et évoluait la saison dernière dans le midget AAA, avec le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Cinq recrues de 16 ou 17 ans ont aussi été retranchées par les Remparts, jeudi. À l'approche de la rentrée scolaire, le gardien de but Philippe Bond, les ailiers gauches Émile Hegarty-Aubin et Gabriel Montreuil, le joueur de centre Alexandre Fortier et le défenseur Félix-Olivier Chouinard retournent auprès de leur équipe de développement respective. Prochaine évaluation : les Remparts affrontent vendredi soir les Saguenéens de Chicoutimi, à Dolbeau-Mistassini. Olivier Bossé ***

LPGA: première ronde difficile pour Henderson à l'Omnium canadien CP

Les verts rapides du club Ottawa Hunt ont causé des maux de tête à la favorite locale, Brooke Henderson, à la première journée de l'Omnium canadien CP. La joueuse de 19 ans de Smiths Falls a joué 74, trois coups au-dessus de la normale, et elle se retrouve en danger de rater le cap de qualification après 36 trous alors qu'elle accuse huit coups de retard sur la meneuse, l'Américaine Marina Alex, qui a signé une carte de 66 (- 5), un de mieux que la Coréenne In Gee Chun et l'Anglaise Holly Clyburn. Henderson partage le 107e rang (sur 156 compétitrices), alors que seules les 70 meilleures obtiendront le droit de jouer les rondes de samedi et dimanche quand le titre qui n'a pas été gagné par une Canadienne depuis Jocelyne Bourassa en 1973 sera à l'enjeu. Du côté des autres Canadiennes en lice, Jaclyn Lee (Calgary) a joué 75, Anne-Catherine Tanguay (Québec) a bouclé sa ronde en 76 coups, Samantha Richdale (Kelowna, C.-B.) a inscrit un score de 77, Alena Sharp (Hamilton) et Hannah Hellyer (Sterling, Ont.) ont joué 78, Maddie Szeryk (London) a remis une carte de 79, Lorie Kane (Charlottetown) et Grace St-Germain (Ottawa) ont terminé la journée avec 80 tandis que Naomi Ko (Victoria) a fermé la marche avec une ronde de 83. Le Droit et La Presse canadienne ***

Boxe : Mayweather se prépare... dans son club de striptease

Le boxeur Floyd Mayweather, qui va affronter l'Irlandais Conor McGregor samedi à Las Vegas, s'est rendu dans le club de striptease dont il est propriétaire dans la capitale mondiale du jeu, jeudi au petit matin. Selon le quotidien USA Today, le boxeur de 40 ans a fait une entrée remarquée vers 3h30. Déposé par une Rolls Royce blanche, il a salué longuement les clients de son établissement avant de rejoindre la partie réservée aux VIP avec quatre danseuses. «Personne ne peut me battre», a-t-il déclaré. Invaincu en 49 combats avant de prendre sa retraite en septembre 2015, Mayweather est le grand favori du duel très attendu contre McGregor, étoile des arts martiaux mixtes, qui disputera à 29 ans son premier combat de boxe. AFP ***

Yankees et Tigers : les bancs se vident trois fois