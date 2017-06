Les sports express

Raphaël Lessard s'est battu pour la première place pendant la moitié de la course ou presque, mais il a du se contenter de la cinquième position, samedi soir, lors du Redbud 400 de la série ARCA/CRA. Sur la piste du Anderson Speedway, en Indiana, l'adolescent de Saint-Joseph-de-Beauce a légèrement perdu le contrôle de sa Camry #99 à la suite d'un accrochage avec un adversaire, d'où sa chute au classement. «Pendant à peu près 50 tours, j'étais deuxième derrière Stephen Wallace et j'étais plus rapide que lui, mais je n'arrivais pas à le dépasser, car cette piste est très difficile en termes de dépassements. [...] Au moment où j'ai réussi à le [faire], avec un ou deux tours à faire, il m'a frappé avec sa voiture et j'en ai perdu la maîtrise. J'ai tenté de revenir sur lui, mais il était trop loin et j'ai perdu des positions. Par contre, avant cet incident ma voiture était très amusante à conduire», a raconté Lessard dans un communiqué. Il a par ailleurs a ajouté une course à son calendrier, sa prochaine. Il roulera le 12 juillet au Championnat national U.S. Pro Stock/Super Late Model, au Seekonk Speedway, dans le Massachusetts. Jean-Nicolas Patoine

