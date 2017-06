Les sports express

Le Soleil Hamonic passe des Islanders aux Flames

Les Flames de Calgary ont acquis le défenseur Travis Hamonic des Islanders de New York, samedi. Hamonic et un choix de quatrième tour en 2019 ou 2020 ont été échangé aux Flames, qui cèdent en retour leurs choix de première et deuxième rondes en 2018, ainsi qu'un choix de deuxième tour en 2019 ou 2020. Hamonic a passé sept saisons avec les Islanders, récoltant 26 buts et 146 points, en 444 matchs. La saison dernière, il a obtenu trois filets et 14 points en 49 matchs. La Presse canadienne ***

Baseball : onzième gain pour Jason Vargas

Jason Vargas a raté la majorité de la dernière saison après avoir subi une intervention chirurgicale au coude, en 2015. Cette année, il est un candidat pour être le partant de l'Américaine au match des étoiles. Vargas a signé une 11e victoire cette saison (contre 3 défaites), un sommet dans les Majeures, et les Royals de Kansas City ont poursuivi leur belle séquence en défaisant les Blue Jays de Toronto 3-2, samedi après-midi. Les Royals ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs et ils ont dépassé la barre de ,500 pour une première fois cette saison en vertu de leur fiche de 37-36. AP ***

Roberto Osuna souffre d'anxiété

Le stoppeur des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna a révélé qu'il était aux prises avec de l'anxiété persistante et c'est ce qui l'a tenu à l'écart du jeu lors de la défaite de 5-4 de son équipe contre les Royals de Kansas City, vendredi soir. Âgé de 22 ans, Osuna a sauvegardé 19 victoires cette saison et il a retiré 37 frappeurs sur des prises en 29 manches lancées. Il est devenu le plus jeune joueur des Majeures à atteindre le plateau des 75 sauvetages en carrière lorsqu'il a enregistré son 19e de la campagne. AP ***

Golf : Spieth garde la tête au Championnat Travelers