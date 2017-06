Les sports express

Le Soleil Première finale Challenger pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime a accédé à la finale d'un tournoi Challenger pour la première fois de sa carrière, samedi à Lyon, en France. Le joueur de tennis originaire de L'Ancienne-Lorette a défait l'Ukrainien Aleksandr Nedovyesov 6-0 et 6-3 pour atteindre le match ultime de l'Omnium Sopra Steria, où il est le plus jeune, à 16 ans. Nedovyesov est 244e au monde, tandis qu'Auger-Aliassime est 336e. La finale va opposer le Québécois au Français Mathias Bourgue qui a gagné 6-2 et 6-1 contre son compariote Tristan Lamasine. Auger-Aliassime tentera d'imiter son compatriote Denis Shapovalov. En mars, l'Ontarien a mérité un premier titre Challenger en s'imposant à Drummondville, où il avait battu Auger-Aliassime en demi-finales. La Presse canadienne ***

Pete Rose encore honoré par les Reds

Les Reds de Cincinnati ont dévoilé samedi une statue de bronze de Pete Rose glissant vers un coussin. Il a lui-même retiré la toile qui couvrait l'oeuvre de Tom Tsuchiya avant le match contre les Dodgers de Los Angeles. Près de là se trouvent déjà des statues de Johnny Bench, Joe Morgan et Tony Perez. Le trio a assisté au dévoilement. «C'est tout simplement un honneur que de figurer au même endroit que ces gars-là», a dit Rose. «Peu importe votre sport, une statue comme ça, on parle du but ultime pour un joueur.» Les Reds jouaient à guichets fermés pour la première fois depuis leur match inaugural et une réplique de la statue était remise aux 30 000 premiers spectateurs. Âgé de 76 ans, Rose est le meneur de l'histoire pour les coups sûrs (4256) dans les grandes ligues. Il reste banni par le baseball majeur pour avoir parié sur des matchs, mais depuis quelques années les Reds ont la permission de souligner ses exploits sur le terrain. Ils l'ont d'ailleurs intronisé dans leur Panthéon l'an dernier, en plus de retirer son numéro 14. AP ***

Phelps nagera contre... un requin

Michael Phelps, le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, va se mesurer à un requin dans un épisode de l'émission Shark Week qui sera diffusé au mois de juillet sur la chaîne de télévision Discovery Channel. Dans cet épisode intitulé «Phelps contre Requin : le Grand Doré contre le Grand Blanc», Phelps «défiera le plus redoutable des prédateurs des océans», promet Shark Week dans sa bande-annonce. Âgé de 31 ans, le nageur américian a pris sa retraite de sportif de haut niveau en août dernier après les Jeux olympiques de Rio, où il est allé chercher cinq nouvelles médailles d'or et une d'argent pour établir un hallucinant record de 23 titres olympiques et de 28 médailles tous métaux confondus en quatre JO. AFP ***

Jovon Johnson retranché par les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont retranché 11 joueurs samedi, dont le demi défensif Jovon Johnson, un vétéran de 10 saisons dans la LCF. Âgé de 33 ans, il s'apprêtait à disputer une deuxième campagne avec les Alouettes. En 18 rencontres en 2016, Johnson a réussi 59 plaqués, six sacs et trois interceptions, en plus de provoquer un échappé. Vendredi, le dg Kavis Reed avait pourtant affirmé qu'aucun vétéran n'allait être libéré et que Johnson faisait partie des plans de l'équipe. En 160 matchs dans la LCF avec les Roughriders de la Saskatchewan, les Blue Bombers de Winnipeg, le Rouge et Noir d'Ottawa et les Alouettes, il a accumulé 504 plaqués, huit sacs et 32 interceptions. La Presse canadienne ***

Vince Young libéré par les Roughriders