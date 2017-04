Le jeune prodige des «planches vertes»

Selon ce dernier, Fofana fait partie d'un groupe de trois plongeurs québécois du même âge qui forment l'avenir de la discipline au Canada. Nathan Zsombor-Murray (Pointe-Claire) et Thomas Ciprick (Baie-d'Urfé) sont les deux autres noms à retenir. Ils ont d'ailleurs fait le voyage en Allemagne avec Fofana. «C'est leur première année dans le 14-15 ans. Et dans le 12-13 ans, ces trois-là ont tout dominé sur la scène nationale et ils ont tous été médaillés aux panaméricains juniors. [...] Ils sont dans une classe à part», explique Boulanger. Fofana avait décroché l'argent du trois mètres à Cuba, en 2015.

«Il est une coche au-dessus des autres. Il n'a pas vraiment de faiblesses. C'est probablement ce qui le distingue le plus. Il est incroyablement élégant. La qualité de ses lignes lorsqu'il plonge et fait son entrée à l'eau... c'est spécial. Il a des qualités athlétiques assez phénomènales. Il est très déterminé et discipliné», énumère Boulanger.

À 13 ans, Cédric Fofana vit une poussée de croissance parfois difficile à gérer. À 5'8'', il a déjà une tête de plus que les autres plongeurs de sa catégorie. Un scénario idéal au football, au hockey ou au basketball... Mais pas nécessairement en plongeon, où les athlètes de petit gabarit ont plus de facilité à limiter les éclaboussures lors de l'entrée à l'eau. Fofana doit donc apprendre à «ajuster» sa précision et ses mouvements à sa nouvelle (et toujours changeante) réalité. Tout un défi pour la «mémoire motrice». «Pour l'instant, il garde ses qualités athlétiques et même continue de s'améliorer», assure son entraîneur, Dany Boulanger. «Mais ça présente des challenges particuliers au niveau de la performance. Il y a des journée où c'est plus difficile que d'autres. C'est comme si quelqu'un faisait de la course automobile et que tu changeais sa voiture à tous les mois.»