Le ski de fond, ce sport «de vieux»... très à la mode!

(Québec) Un sport de vieux, le ski de fond? Plus maintenant. Entre l'influence d'Alex Harvey et un engouement sans cesse grandissant pour l'activité physique, le ski de fond a la cote, en 2017. Partout dans la grande région de Québec, les pistes sont prises d'assaut par des adeptes de plus en plus jeunes et nombreux.

À Duchesnay et au Camp Mercier, deux centres gérés par la SEPAQ, on dresse les mêmes constats. La SEPAQ n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en place une promotion agressive pour attirer les enfants sur ses pistes. Depuis l'hiver dernier, la location de l'équipement de ski de fond et l'accès aux pistes sont gratuits pour les 17 ans et moins qui viennent skier dans un contexte familial.

L'effet Alex Harvey

Le nom revient dans la bouche de tous les gestionnaires de Centre de ski de fond sondés par Le Soleil. «Alex Harvey, c'est la grande vedette de la région et du Centre. C'est une inspiration directe pour les jeunes», explique sans détour Lisa Marie Lacasse, du Mont-Sainte-Anne.

L'influence de la coqueluche du ski de fond canadien a cependant depuis longtemps dépassé les frontières de son Saint-Ferréol-les-Neiges natal. Harvey a donné une image plus jeune et plus intéressante à son sport, souligne Lucie Garneau, du Regroupement Ski de fond Raquette, qui chapeaute des centres dans cinq régions du Québec. «C'est clair que son succès aura un impact encore plus important dans les prochaines années. C'est maintenant cool de faire du ski de fond», poursuit Alain Goulet, du Mont Grand-Fonds.

Le succès du fondeur de 28 ans a également amené les télédiffuseurs d'ici à accorder davantage de temps d'antenne au ski de fond, ne serait-ce que pendant les Olympiques, pointe la directrice générale de Ski de fond Québec, Sylvie Halou. «C'est encore surprenant à quel point les Montréalais ne connaissent pas tant Alex Harvey, mais à l'intérieur des clubs partout dans la province, les jeunes savent tous très bien c'est qui.»

Les fous du cardio

«On sent un engouement pour le sport cardiovasculaire en général. Il y a clairement une plus grande préoccupation des gens envers leur santé», lance Lisa Marie Lacasse.

Vélo, course à pied, CrossFit... nul doute que l'activité physique occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien de bien des Québécois. Alliant endurance musculaire et capacités cardiovasculaires, le ski de fond est un complément hivernal idéal à l'entraînement des cyclistes et des coureurs. Spécialement le pas de patin, qui exige un effort intense des jambes. Pour les mêmes raisons, la raquette et plus récemment le fatbike gagnent en popularité, note Lucie Garneau. Or, ce sont des activités que plusieurs centres de ski de fond offrent également. «La multidisciplinarité des centres de ski de fond fait leur force. Une famille multigénérationnelle peut passer une journée dans un Centre et tout le monde y trouve son compte.»

L'amélioration de l'équipement

«On n'est plus à l'époque de la bottine à trois trous», donne en exemple Lucie Garneau. Les fixations sont plus sécuritaires et les bottes confortables. Les skis eux-mêmes et les bâtons plus légers et technologiques. Sans compter les vêtements «techniques et à la mode», ajoute Sylvie Halou, de Ski de fond Québec. Le tout contribue à rendre le ski de fond plus agréable, mais aussi plus attrayant pour les jeunes.

Les techniques de fartage et le traçage des pistes se sont aussi perfectionnés. Les centres se dotent graduellement de machinerie plus lourde et dispendieuse. Ils en sont de plus en plus obligés, croit Lucie Garneau. «On a commencé à se former davantage pour le traçage il y a une quinzaine d'années. Mais déjà, ça n'a plus rien à voir par rapport à il y a 10 ou 15 ans. En raison des changements climatiques, il y a toujours des périodes de gel et dégel qui s'alternent durant l'hiver. C'est complètement différent de tracer.»