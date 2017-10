Les sports express

Le Soleil Marathon record à Rimouski

Agrandir 4712 coureurs ont pris le départ du 16e Marathon de Rimouski, dimanche matin. Collaboration spéciale Johanne Fournier

C'est par une journée ensoleillée, mais sous un bon vent que 4712 coureurs ont pris le départ du 16e Marathon de Rimouski, dimanche matin. Le parcours de 42 km a attiré à lui seul 225 coureurs de plus, pour un total de 525 marathoniens. L'événement a attiré un fort contingent de marathoniens de Montréal déçus que le marathon de Montréal eut été annulé, la fin de semaine précédente, à cause de la canicule. Parmi ceux-ci, on y trouvait Baghdad Rachem, un Algérien installé dans la métropole, dont le record personnel était de 2 heures 24 minutes. Originaire du Nigéria et établi au Québec, Abdoul Aziz Kimba Djado était aussi à la ligne de départ. Il a inscrit sa meilleure marque personnelle à Berlin avec un chrono de 2 heures 25 minutes. Chez les femmes, Pascale Berthiaume de Montréal faisait aussi partie des favorites, avec l'Américaine Alicia Huldelson. Johanne Fournier (collaboration spéciale) ***

Brooke Henderson gagne en Nouvelle-Zélande

La Canadienne Brooke Henderson a remporté l'Omnium féminin de Nouvelle-Zélande, alors que sa carte de 69 (- 3) lors de la ronde finale lui a permis de s'imposer par cinq coups. Âgée de 20 ans et originaire de Smiths Falls, en Ontario, Henderson menait par quatre coups après six trous quand la ronde finale avait été interrompue en raison de la pluie, du vent et d'éclairs, dimanche. De retour sur le parcours Windross Farm, à l'est d'Auckland, lundi, Henderson a facilement devancé la Chinoise Jing Yan et a mis la main sur un deuxième titre de la LPGA cette saison - un cinquième en carrière. Henderson a conclu le tournoi à - 17. Elle avait gagné la Classique Meijer, au Michigan, en juin. Les conditions de jeu étaient toujours difficiles lundi, en raison du vent. Henderson a toutefois été maître de la situation. Après avoir réussi trois oiselets sur ses cinq premiers trous la veille, la sensation canadienne a signé deux oiselets contre deux bogueys et huit normales, lundi. AP ***

Le gérant des Mets démissionne

Agrandir Terry Collins a démissionné de son poste, dimanche. AP, Derik Hamilton

Le gérant des Mets de New York Terry Collins a démissionné de son poste après le dernier match de la saison, mais occupera un nouveau rôle au sein de la direction de l'équipe. Collins a confirmé la nouvelle après que les Mets eurent encaissé un revers de 11-0 face aux Phillies de Philadelphie lors de leur dernier match de la saison. Les Mets ont compilé un dossier de 70-92 cette saison. Ils ont présenté une fiche de 551-583 lors du règne de sept saisons de Collins. Collins, qui est âgé de 68 ans, était le plus vieux gérant des Ligues majeures. Il avait récemment déclaré qu'il ne prévoyait pas prendre sa retraite après la saison et qu'il aimerait continuer de travailler jusqu'à 70 ans - même si ça signifiait de se retrouver avec une autre équipe. Son contrat de deux ans devait arriver à échéance après cette saison. AP ***

Agrandir Jose Bautista a salué la foule en neuvième manche, dimanche, lors de son probable dernier match avec la formation torontoise. La Presse canadienne, Jon Blacker

Le dernier coup de bâton de Bautista à Toronto