Les sports express

Johnny Manziel ne jouera pas dans la LCF cette saison. Le commissaire Randy Ambrosie a annoncé mercredi qu'il n'approuverait pas un contrat avec l'ex-lauréat du trophée Heisman avant la saison prochaine. Et seulement «s'il répond à certains critères» confidentiels qu'il a déterminés. Ambrosie a rencontré Manziel plus tôt cette semaine. Une rencontre qualifiée de «positive» par Manziel. «Je suis prêt à jouer maintenant, mais nous nous sommes entendus avec le commissaire sur le fait qu'il était impensable que je me joigne à une équipe avec un mois à faire à la saison, ce ne serait pas équitable envers mes coéquipiers, mes entraîneurs et les partisans.» Son nom restera sur la liste de négociations des Tiger-Cats de Hamilton jusqu'au 30 novembre. En 2014, les Browns de Cleveland avaient fait de «Johnny Football» le 22e choix au total du repêchage de la NFL. Mais après deux saisons tumultueuses, ils l'ont libéré en mars 2016. En janvier 2016, il a été accusé d'avoir frappé et menacé une ancienne copine, mais une entente avec les procureurs a mené au rejet du dossier. La Presse canadienne

