Les sports express

Pour la première fois en plus d'un an, et ce au lendemain d'une victoire, le Rouge et Or passe du deuxième au troisième rang du palmarès hebdomadaire du football universitaire canadien. Le club de l'Université Laval (3-1) a vaincu Concordia (2-2) de peine et de misère 12-8, dimanche, ce qui a convaincu la plupart des 30 votants de lui préférer Montréal (4-0, 1er) et Calgary (4-0, 2e). Et la défaite des Stingers leur a valu un respect accru, alors que Concordia pointe en huitième position, une première entrée au top 10 canadien pour le club anglophone montréalais en près de trois ans. Après Western (5-0, 4e), Laurier (4-0, 5e), UBC (3-1, 6e), McMaster (3-1, 7e) et Regina (2-2, 9e), notons l'apparition d'une première formation des Maritimes au top 10 cette année, Saint Mary's (4-0, 10e). Olivier Bossé ***

Novak Djokovic avait embauché Andre Agassi dans le but de retrouver sa forme des beaux jours. AFP, Gabriel Bouys

L'entourage de Novak Djokovic a révélé que Andre Agassi restera son entraîneur en 2018. Le champion de 12 titres majeurs a mis fin à sa saison au circuit de l'ATP après le tournoi de Wimbledon, où il a abandonné pendant son quart de finale contre Tomas Berdych en raison d'une blessure au coude. Djokovic a fait appel à Agassi au sein de son équipe en mai avant les Internationaux de France. Ils ont travaillé ensemble pendant deux mois. Djokovic a embauché Agassi dans le but de retrouver sa forme des beaux jours, et il a perdu en quarts de finale aux Internationaux de France et à Wimbledon, gagnant entre les deux son premier titre en six mois à Eastbourne. Djokovic s'attend à effectuer un retour au jeu aux Internationaux d'Australie en janvier. AP ***

Pierre Gasly, un Français de 21 ans fait partie du programme de développement de Red Bull. AFP

Pierre Gasly fera ses débuts en Formule 1 au volant d'une Toro Rosso cette fin de semaine au Grand Prix de Malaisie, au détriment de Daniil Kvyat. Le directeur de l'écurie Franz Tost a déclaré qu'en raison des mauvaises performances de Kvyat, «nous l'écartons pour les prochaines courses». Le pilote russe de 23 ans a récolté seulement quatre points en 14 courses. Gasly, un Français de 21 ans qui fait partie du programme de développement de Red Bull, participe actuellement au championnat Super Formula au Japon. AP ***

Un aréna de la Saskatchewan qui a signalé le vol d'un chandail de Gordie Howe a reçu tant d'articles sportifs qu'il a organisé une vente aux enchères en ligne. Le chandail - qui allait faire l'objet d'un tirage pour recueillir de l'argent - a été volé en février lors d'un cambriolage au Centre sportif Asquith. La famille Howe, installée au Michigan, a eu vent de la nouvelle du vol et elle a fait don d'un chandail en vue d'un futur tirage au sort. Depuis lors, Brandi McTavish, membre du conseil du centre sportif, a déclaré que les gens ont fait don d'autres souvenirs sportifs, y compris des chandails de hockey signés par Howe, Sidney Crosby, Bernard Parent et Johnny Bower. McTavish affirme que le conseil n'a fixé aucun objectif quant au montant recherché pour l'enchère en ligne, mais ajoute qu'un aréna coûte cher à opérer et qu'il y a toujours des améliorations qui peuvent être réalisées. Asquith compte une population d'environ 600 personnes et se trouve à environ 30 kilomètres à l'ouest de Saskatoon. La Presse canadienne ***

Dwyane Wade a remporté le championnat de la NBA en 2012 et 2013 avec LeBron James. AP, Mary Altaffer

Dwyane Wade et LeBron James seraient sur le point de redevenir des coéquipiers. Selon une source anonyme, James et les Cavaliers de Cleveland auraient une bonne longueur d'avance pour obtenir les services de Wade quand ce dernier va accéder à l'autonomie, plus tard cette semaine. Les Bulls ont racheté son contrat, mais ce rachat ne deviendra officiel qu'à 17h, mercredi. On croit que Wade va annoncer qu'il renoue avec son ancien coéquipier du Heat, avec qui il a remporté le championnat de la NBA en 2012 et 2013. James et Wade ont passé quatre saisons ensemble avec Miami, à partir de 2010-2011. Ils sont restés proches depuis que James est retourné jouer avec le club de son coin de pays. Plus tôt cette semaine, Wade a dit qu'il considérait se joindre aux Cavaliers, au Thunder ou bien au Heat, avec qui il a disputé les 13 premières saisons de sa carrière. Wade est âgé de 35 ans. Sa moyenne en carrière est de 23 points par rencontre. La saison dernière, il en a fourni en moyenne 18 par match, en 60 sorties. AP ***

Andrew McCutchen des Pirates de Pittsburgh a produit huit points, mardi. AP, Keith Srakocic