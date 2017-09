Les sports express

Les Ravens de Baltimore ont publié sur Twitter et Instagram une photo de la reine Elizabeth II avec le logo de l'équipe peint sur le visage. L'image a toutefois été rapidement retirée. Les Ravens disputent leur premier match à Londres, dimanche, et l'équipe a voulu souligner l'événement, mardi, avec une photo de la reine regardant comme à travers un masque aux couleurs des Ravens. Les messages ont rapidement été supprimés, probablement parce que la royauté et la NFL ne font pas bon ménage ensemble. Mais l'entraîneur John Harbaugh a eu ce mot d'humour, mercredi : «Je pense qu'il est important de se rappeler que les corbeaux [ravens, en anglais] gardent la Tour de Londres.» AP

L'attaquant Erik Cole a signé un contrat symbolique avec la Caroline afin d'accrocher ses patins en tant que membre de l'équipe avec laquelle il a connu le plus de succès. Choix de troisième en 1998 (71e au total), Cole a disputé 892 matchs dans la LNH avec les Hurricanes, les Oilers d'Edmonton, le Canadien, les Stars de Dallas et les Red Wings de Detroit, avec qui il a joué son dernier match dans la LNH le 24 mars 2015. Il a accumulé 265 buts et 267 aides. Une blessure au cou subie le 4 mars 2006 face aux Penguins de Pittsburgh a presque fait dérailler sa carrière. Il a toutefois effectué un retour au jeu trois mois plus tard, participant aux deux derniers matchs des Hurricanes en finale de la Coupe Stanley. AP