Les sports express

Le Soleil Les Diamants en finale de la LBJEQ

Les Diamants de Québec ont marqué deux points en début de septième manche pour l'emporter 5-3 sur les Aigles de Trois-Rivières et assurer leur place en finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec, au Stade Stéréo Plus, à Trois-Rivières, lundi. Tirant de l'arrière 3-2, les protégés de Dominik Walsh ont d'abord égalé la marque sur une erreur du troisième-but Danick Lachance-Plante, puis Tristan Pagé a frappé un double qui a permis à Jérôme Duchesneau de croiser le marbre pour pendre les devant 4-3. Québec a ensuite ajouté un point d'assurance sur une balle passée. Sur le monticule, Tristan Pagé a lancé les trois première manches, accordant deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles, avant de céder sa place à l'as des Diamants, Vincent Ruel, qui a concédé seulement un point non mérité et quatre coups sûrs en quatre manches de travail. Kathleen Lavoie ***

Le golf se porte bien à l'UL

Une nouvelle salle d'entraînement intérieure entièrement consacrée au golf a ouvert ses portes, lundi, au PEPS de l'Université Laval. D'une superficie de plus de 5000 pieds carrés, l'espace comprend 10 aires de frappe et un vert de pratique de 700 pieds carrés. Le Club de golf Rouge et Or utilisera évidemment l'endroit, mais il sera ouvert à tous de 10h30 à 13h30 tous les jours. Pour une réservation de 50 minutes, les membres du PEPS devront débourser 10$, les non-membres 16$. Les nouvelles installations ont nécessité un investissement de 200 000$, rendu possible par la participation de la famille Choquette, qui a déjà remis, au fil des ans, plus de 4,1 millions $ à l'Université Laval par l'entremise de sa fondation. Le directeur des activités sportives de l'Université Laval, Christian Gagnon, décrit la nouvelle salle comme «un environnement optimal qui n'a pas d'égal dans la province». Jean-Nicolas Patoine ***

Deux ans de plus pour Koivu

Agrandir Mikko Koivu est le meneur dans l'histoire du Wild pour les matchs joués, les mentions d'aide, les points, les tirs au but, les points en avantage numérique, les points en désavantage numérique et les matchs de plus d'un point. Archives AP