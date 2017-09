Sports express

En quarts de finale, le produit de l'Académie de tennis Hérisset-Bordeleau a rendez-vous avec un autre vétéran, l'Italien de 29 ans Andrea Arnaboldi, actuellement 245 e au classement de l'ATP. Plus jeune membre du top 200, Auger-Aliassime, 17 ans, occupe quant à lui le 168 e rang et il est déjà assuré de poursuivre son ascension dans la prochaine liste, publiée lundi. Jean-Nicolas Patoine

Plus personne n'arrête Félix Auger-Aliassime. La sensation du tennis québécois a remporté un septième match de suite, jeudi, en battant l'Espagnol de 32 ans Daniel Gimeno-Traver 7-5 et 6-3 au deuxième tour du Challenger de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.

Les Alouettes de Montréal ont obtenu du renfort à l'attaque, alors que T.J. Graham est de retour. Le receveur de passes de 28 ans vient tout juste de prendre part au camp d'entraînement des Panthers de la Caroline, dans la NFL.

Choix de troisième tour de Buffalo en 2012, l'athlète de 5'11" et 188 livres a disputé 47 rencontres dans la NFL avec les Bills, les Jets de New York et les Saints de La Nouvelle-Orléans. Il a capté 61 passes pour des gains de 794 verges et quatre touchés.

Les Alouettes ont également ajouté le plaqueur défensif Lawrence Okoye à l'équipe d'entraînement. L'Anglais de 6'6" et 309 livres est un ancien lanceur. Il détient le record britannique (68,24 m) et a terminé 12e [61,03 m] aux JO de Londre en 2012. L

'athlète de 25 ans s'est ensuite tourné vers le football et a passé du temps dans la NFL avec les 49ers de San Francisco, les Cardinals de l'Arizona, les Jets, les Cowboys de Dallas ainsi que les Bears de Chicago. Il a pris part au camp des Dolphins de Miami le mois dernier. La Presse canadienne