Les sports express

La FIFA a ordonné de rejouer en novembre un match des qualifications de la Coupe du monde entre l'Afrique du Sud et le Sénégal après le bannissement à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey pour avoir manipulé le résultat du match, gagné 2-1 par les Sud-Africains, en novembre 2016. Lamptey avait accordé un penalty pour une faute de main contre le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly lors de la rencontre disputée à Polokwane, en Afrique du Sud. Les reprises ont démontré clairement que le ballon avait touché le genou de Koulibaly avant de revenir au sol. L'Afrique du Sud a marqué sur le penalty et a gagné le match, sa seule victoire jusqu'ici dans la dernière phase de qualifications africaines. Un résultat différent pourrait avoir des répercussions majeures au sein du groupe. Le Sénégal occupe le troisième rang, à un point du Burkina Faso et du Cap-Vert, qui partagent le premier rang. Seul le premier du groupe décrochera son ticket pour la Russie. AP et AFP