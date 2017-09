Les sports express

Le Soleil Anthony Duclair s'entend avec les Coyotes

Agrandir Anthony Duclair devant Darcy Kuemper AP, Ross D. Franklin

Les Coyotes de l'Arizona ont trouvé un terrain d'entente avec l'attaquant Anthony Duclair pour un contrat d'une saison. Selon différents médias, la valeur du contrat est de 1,2 million $US. Âgé de 22 ans, Duclair était joueur autonome avec compensation. En 58 matchs avec les Coyotes la saison dernière, Duclair a amassé cinq buts et 10 aides. Il a ajouté un but et sept aides en 16 rencontres avec les Roadrunners de Tucson, le club-école des Coyotes dans la Ligue américaine. En 2015-16, Duclair avait inscrit 20 buts et 24 aides en 81 matchs avec les Coyotes. La Presse canadienne ***

Raphaël Lessard troisième

Qualifié sixième, le coureur automobile de Saint-Joseph de Beauce, Raphaël Lessard, a survécu à un accrochage au sixième tour et à de chaudes luttes avec les pilotes Travis Braden et Tommy St John pour terminer troisième au terme de l'épreuve de 100 tours de la Super Série ARCA-CRA, disputée au Winchester Speedway, à Winchester, dans l'Indiana, lundi. Parti de la troisième rangée, Lessard s'est emparé de la cinquième position au 20e tour, puis de la troisième, au 63e tour. «Les autres autour de moi étaient plus rapides, car ils n'avaient pas de dommages et leurs pneus étaient mieux ménagés. Je pense que, si on tient en compte du fait que je me suis fait sortir en début de course, une troisième position n'est pas mauvaise», a fait savoir Lessard. Kathleen Lavoie ***

Sanchez finalement suspendu trois matchs

Agrandir Gary Sanchez ratera la série de trois matchs des Yankees face aux Orioles, qui s'est amorcée lundi à Baltimore. AP, Bill Kostroun