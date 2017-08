Les sports express

Giancarlo Stanton a brisé l'impasse avec un circuit de deux points en huitième manche et les Marlins de Miami ont battu les Padres de San Diego 6-2, complétant ainsi le balayage de la série de trois matchs. Stanton domine les majeures avec 50 circuits. Celui qui a signé en 2014 un contrat-record de 320 millions $ pour 13 saisons avec Miami est devenu le 28 e joueur de l'histoire du baseball majeur à atteindre ce chiffre symbolique. Il est aussi le premier joueur évoluant dans la Ligue nationale à y parvenir depuis Prince Fielder en 2007. Âgé de 27 ans, Stanton est seulement le sixième joueur à atteindre le plateau des 50 circuits avant la fin du mois d'août. Il a d'ailleurs frappé 17 longues balles jusque-là en août. D'après AP et AFP

Adelina Sotnikova, championne olympique en titre de patinage artistique, ne pourra pas défendre sa couronne aux Jeux de Pyeongchang en raison d'une blessure à la cheville, a annoncé son entraîneur. «Adelina ne pourra pas participer à la saison à venir à cause d'une blessure à la cheville, a déclaré Yevgeny Plushenko. Nous espérions qu'elle se débarrasserait rapidement de cette blessure, mais ça s'est mal passé aujourd'hui. Cette blessure la gêne toujours et ce serait une grosse erreur de s'aligner en compétition dans ces conditions», a ajouté l'entraîneur. Sotnikova, 21 ans, a remporté l'or aux Jeux de Sotchi en 2014. AFP

Jeremy Clements a livré bataille à Matt Tifft dans les derniers tours sur le circuit de Road America avant de franchir la ligne d'arrivée au premier rang, dimanche. Clements a eu une frousse lorsque Tifft et lui, les deux meneurs, ont été victimes d'un accrochage, mais il a tenu le coup pour signer une première victoire en carrière dans la série Xfinity de la NASCAR. Clements a pourchassé Tifft après être rentré aux puits avec neuf tours à faire, abandonnant ainsi la position de tête. Clements a rattrapé Tifft avec seulement deux tours à faire et les deux pilotes ont envoyé leur voiture dans le gravier au dernier virage de la piste. Clements a été le premier à ramener sa voiture sur le circuit et il s'est emparé du drapeau à damier. AP