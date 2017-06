Les sports express

Le Soleil 64 000 $ à 12 recrues du Rouge et Or

Douze recrues d'impact de six équipes du Rouge et Or de l'Université Laval se partageront 64 000 $ en bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ), pour leur première saison universitaire. Au premier chef, la petite meneuse de jeu de Trois-Rivières et joueuse par excellence en titre du circuit collégial québécois de basketball féminin, Carrie-Ann Auger, met la main sur 8000 $. Tout comme Kean Harelimana (football, Vanier), Jessy Lacourse (athlétisme, Garneau), Jean-Simon Desgagnés (athlétisme, Sainte-Foy) et Marie-Mychèle Métivier (soccer, Garneau). Noémie Ouellette (golf, St. Lawrence), Anne-Sophie Tanguay (volleyball, Garneau) et Alexandre Obomsawin (volleyball, Outaouais) obtiennent chacun 4000 $, tandis que Dominique Fortin (soccer, Garneau), David Côté (football, CNDF), Rémi Cadoret (volleyball, Outaouais) et Kim Letang (basketball, Ste-Foy) empochent pour leur part 3000 $. Au total, la FAEQ a distribué 166 000 $ à 35 futures étoiles du sport universitaire québécois en vue de la saison 2017-2018. Olivier Bossé ***

De l'aide pour Tiger Woods

Agrandir Tiger Woods n'a plus disputé de compétition depuis son abandon à l'Open de Dubaï, le 3 février. AFP, Nezar Balout

Tiger Woods reçoit de l'aide qui lui permet de gérer ses médicaments. «Je reçois présentement de l'aide professionnelle pour m'aider à gérer ma médicamentation et de la façon dont je gère mes maux de dos et ma difficulté à trouver le sommeil», a déclaré Woods par communiqué, lundi soir. Woods a été accusé de conduite avec les facultés affaiblies après que le service de police de Jupiter, en Floride, l'ait trouvé endormi au volant de sa Mercedes-Benz aux alentours de 2h du matin le 29 mai. L'alcootest s'est avéré négatif, mais Woods a mentionné aux policiers qu'il avait fait une réaction à plusieurs médicaments prescrits, dont le Vicodin et le Xanax. Sa comparution a été repoussée au 9 août. AP ***

Lawrence Taylor plaide coupable

Agrandir Lawrence Taylor a joué pendant 13 saisons dans la NFL, toutes avec les Giants. Archives AP