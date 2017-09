Pourquoi nous faisons le pari de l'imputabilité

Point de vue

(Québec) Depuis maintenant plus d'une décennie, nous avons tous été témoins du gaspillage et des cafouillages au sein de notre administration publique. L'impatience des Québécois est à son comble. Que l'on pense simplement aux nombreuses bourdes du ministère des Transports, les nombreux fiascos informatiques comme le Dossier Santé Québec et les dépenses somptuaires pour certains ministères. Des situations qui, au privé, auraient tout simplement valu aux responsables un congédiement pur et simple.