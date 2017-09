Appui au mémoire de la Chambre de commerce

(Québec) Au cours des derniers jours, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), soucieuse de ses membres, a déposé un mémoire portant sur l'environnement économique, fiscal et réglementaire des PME de Québec. Ce mémoire offre des pistes de réflexion à l'égard de la fiscalité et du développement économique de la Ville de Québec et de ses environs. Représentant près de 140 concessionnaires d'automobiles et de camions lourds de la grande région de Québec, la Corporation Mobilis souhaite annoncer son appui à ce mémoire et plus particulièrement, aux recommandations y figurant.

Les PME, telles que les concessionnaires d'automobiles, apportent un dynamisme indéniable à l'économie de Québec. Plus spécifiquement, l'industrie de l'automobile de la grande région de Québec représente près de 5 milliards $ en chiffre d'affaires et plus de 6000 emplois, sans oublier les montants associés à la TPS et la TVQ totalisant plus de 312 millions $. Voilà, pourquoi il est important que la CCIQ se positionne et qu'elle continue à favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel pour toutes les PME de la grande région de Québec.

Avec la création d'un comité sur la fiscalité municipale composé d'entrepreneurs et de commerçants, la CCIQ fait preuve de volonté et propose des solutions concrètes. Le travail de ce comité est pour l'ensemble des PME de la grande région de Québec. De plus, afin d'assurer une meilleure prospérité pour ces PME, la Corporation Mobilis souhaite appuyer le mémoire. La Corporation Mobilis espère que le Groupe de travail sur l'environnement économique des entreprises prendra compte des recommandations du mémoire en faveur du développement économique pour toutes les entreprises et les commerces de Québec et plus particulièrement, pour les concessionnaires d'automobiles.

Charles Drouin, chef de la direction, Corporation Mobilis