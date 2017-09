Une caricature de mauvais goût

Nous vous écrivons pour vous faire part de notre profond désaccord à l'endroit d'une caricature publiée par votre quotidien le 5 septembre dernier. Nous avons trouvé cette caricature d'un très mauvais goût, car elle présente les employés du Centre des services de paye de la fonction publique fédérale d'une façon cruelle et injuste. De plus, nous devons vous signaler qu'elle renforce les stéréotypes négatifs associés à la santé mentale. Cette caricature qui se voulait humoristique a assurément raté sa cible.

Les problèmes de paye que vivent les employés de la fonction publique fédérale sont inacceptables et nous tenons à vous assurer, ainsi que tous vos lecteurs, que nous travaillons d'arrache-pied à tous les niveaux afin d'y remédier le plus rapidement possible. Cette situation n'est pas la faute de ceux qui tentent de résoudre les problèmes de paye et ces employés ne méritent en aucun cas d'être ridiculisés. Le travail accompli par les employés du Centre des services de paye est primordial, complexe et certainement très exigeant dans le contexte actuel. Ceux-ci travaillent jour et nuit avec acharnement et dévouement, et nous sommes extrêmement fiers du travail qu'ils accomplissent; ils méritent notre pleine reconnaissance et notre support.

Nous apprécierions, à l'avenir, plus de respect à l'égard de celles et ceux qui font tout en leur possible pour corriger la situation.

Robyn Benson, présidente nationale, Alliance de la fonction publique du Canada

Les Linklater, sous-ministre délégué, Équipe d'intégration RH et paye, Services publics et Approvisionnement Canada

***