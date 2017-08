Notre société prisonnière du matérialisme

C'est sous cette phrase du poète Claude Péloquin, gravée sur la murale du Grand Théâtre de Québec, à l'invitation de Jordi Bonet, que j'apporte ici mon opinion sur ce qu'est devenue notre société et que je constate que cette phrase est toujours d'actualité.

Avec mes 70 années de vécu, je constate et déplore la dérive dans laquelle notre société s'est dirigée dans les dernières années. Contrôlée par des politiciens de basse figure n'ayant aucune vision d'avenir, cette société est vite devenue l'exemple parfait d'un peuple devenu trop matérialiste pour vouloir s'en sortir. On est plus préoccupés par les résultats des sports et par les téléromans que par les vrais affaires.

Pendant ce temps, les magnats du pétrole, les compagnies pharmaceutiques, les banques et les caisses, les bénéficiaires des abris fiscaux, les amis du parti, et j'en passe, continuent de dépouiller ce même peuple qui ne peut que constater les faits le lendemain dans les grands titres des journaux, alors que rien n'est proposé pour arrêter l'hémorragie. Personne ne bouge, tout le monde s'en sacre. C'est devenu normal.

Aujourd'hui, la famille ne se retrouve plus autour d'une table pour manger et échanger sur la journée écoulée, les églises ont été remplacées par des centres d'achats où les cartes de crédit sont offertes dans chaque magasin visité pendant que tout ce qui consistait à tisser une société est en train de disparaître. Les enfants sont élevés par des garderies et les aînés entassés dans une autre. On ne veut rien savoir et ne veut plus rien entendre, car on n'a plus le temps de partager. La bulle technologique et ses écrans ont fait de plusieurs d'entre nous des individualistes de haut niveau autant dans la vie personnelle que sur les routes, et nos amis ne se trouvent plus que sur des réseaux sociaux.

On est rattachés par le cordon ombilical d'un téléphone cellulaire où tout se déroule pour nous à chaque seconde de notre pauvre vie et sa caméra permet même d'en garder des bribes pendant au moins deux jours. Les réseaux d'éducation et de santé s'écroulent grâce au bon soin de nos dirigeants qui sont tellement plus pressés à répondre aux exigences qu'apportent une nouvelle élection ou aux appels de leurs petits amis, alors que les besoins de ceux qui demandent de l'aide sont tout simplement ignorés. Quant à la langue française, elle ne sera plus bientôt qu'un pâle reflet de ce qu'elle a déjà été.

Dommage, elle méritait mieux, car elle représentait la fierté d'un peuple, le cri qui prouvait que ce peuple était encore bien en vie. Aujourd'hui, les gens qui forment ce peuple se battent pour vivre en anglais et on s'empresse de cacher sous le tapis tous les efforts de tous ceux qui ont combattu pendant bien des années pour faire respecter le fait français au Québec et le droit de se tenir debout. L'immigration fera le reste...

Pour paraphraser Félix Leclerc, il y a trois façons de tuer un homme : d'abord, on lui enlève sa langue, puis on lui cache son histoire, et finalement on le libère de sa religion. À ce que je constate aujourd'hui, il ne restera plus grand-chose de nous tous dans une couple de décennies et on l'aura bien mérité puisqu'on en aura fait le choix.

Viateur Fradette, Lévis