Un débat pour l'avenir de la recherche au Québec

Un débat public est l'étape importante d'une démarche de co-construction de politiques publiques telle que celle en cours actuellement. En effet, c'est à ce moment, en toute transparence et à travers un débat bien orchestré, que les représentations des participants seront faites et entendues publiquement.

La culture du débat organisé pour construire avec les parties prenantes les solutions aux enjeux publics est encore largement à promouvoir au Québec. En ce sens, les Fonds de recherche du Québec (FRQ) se sont engagés dans un processus de co-construction d'idées et de propositions, issu d'une méthodologie largement éprouvée en France.

La méthodologie proposée par l'Institut de gouvernance numérique (IGN) dans cette démarche prévoit une rencontre publique sous la forme d'un débat pour pousser plus loin l'identification des meilleures idées qui seront par la suite soumises aux conseils d'administration des FRQ pour décision.

Développée par une initiative citoyenne, la méthode utilisée par l'Institut de gouvernance numérique permet l'engagement direct des citoyens dans l'élaboration de plusieurs projets. Cette plateforme a été utilisée partout à travers le monde, dans quelque 200 projets, elle a permis à plus de 280 000 participants de fournir 50 000 contributions.

La complexité des enjeux qui confrontent nos organisations publiques requiert de nouvelles approches qui s'appuient sur la participation active des citoyens. Ceux-ci peuvent, par l'apport de leurs idées lors de débats constructifs, faire émerger des solutions originales qui n'auraient pas été identifiées autrement.

Au moment d'écrire ce texte, plus de 350 participants ont enregistré plus de 1200 votes sur les meilleures propositions du site touspourlarecherche.com. Ils ont voté «pour» ou «contre» les propositions, et ont argumenté et appuyé leurs réponses par des sources avec plus de 325 contributions.

Le débat, qui aura lieu le lundi 26 juin à l'amphithéâtre de l'ENAP de 10h à midi, sera aussi accessible sur le Web à partir de la page Facebook du scientifique en chef du Québec. Vous êtes les bienvenus, joignez-vous à nous et donnez vos idées pour la recherche.

Jean-François Gauthier, Institut de gouvernance numérique, Québec