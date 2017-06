La chimie professionnelle doit être actualisée et encadrée

Point de vue

(Québec) La fin de la session parlementaire est un excellent moment pour souligner les bons coups législatifs. L'adoption du projet de loi no 98, loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, en est un. En effet, nous avons appuyé le projet de loi no 98 qui apporte des changements très positifs en matière de gouvernance et de reconnaissance des acquis de formation, des secteurs où notre ordre s'est particulièrement illustré.