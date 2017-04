La ligue majeure de la vie

Stéphane Forget, MBA et pdg de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, compare la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier au monde du sport professionnel.

Ligue majeure ou de Monopoly? Plutôt que de tenter un «lavage de cerveau» de la population québécoise qui vit dans la vraie vie de tous les jours, tentez de la comprendre. Au lieu de généraliser en nommant ce que nous voulons tous pour le Québec (des multinationales, des sièges sociaux, une économie forte, etc.) sortez de votre bulle des grosses affaires, et revenez les pieds sur le plancher des vaches.

La population québécoise souhaite avoir de vrais entrepreneurs créateurs, inventifs, généreux de leurs efforts, proches de leurs employés et de leurs clients, capables de «partir de rien» pour arriver à beaucoup sans jouer au 6/49. La population québécoise acceptera volontiers que ce genre d'entrepreneur se verse un bon salaire, car il l'aura bien mérité. Ce genre d'entrepreneur n'est-il pas d'ailleurs le plus représentatif de votre fédération?

La population québécoise souhaite simplement avoir des entrepreneurs fiers d'être québécois et qui nagent avec eux, le vrai monde, plutôt qu'au-dessus d'eux, avec leur petite gang d'amis se partageant un luxe devenu accessoire. La population québécoise n'en a rien à faire de ces gestionnaires mercenaires n'hésitant pas à butiner d'une entreprise à l'autre, et d'un terroir à l'autre, tant que le sucre y est en quantité suffisante pour étancher la soif démesurée d'un égo frôlant celui des psychopathes (individus qui se soucient peu de ce que les autres pensent d'eux et les utilisent pour atteindre leur but). Des dizaines d'articles ont été écrits au sujet des rémunérations des hauts dirigeants, dont celui de Daniel Cohen: «Le salaire des patrons est-il juste?» (Le Monde, 2006)

Votre comparaison avec le sport professionnel demeure standard, mais boiteuse. En conclusion, peut-être n'avez-vous pas suivi les cours «Éthique des affaires», ou «Entreprise citoyenne», lors de votre MBA, ou peut-être les avez-vous oubliés. Dans tous les cas, ils m'ont appris que la vraie ligue majeure est celle des humains vivant en société.

Dans cette ligue bien humaine, l'enjeu demeure le partage équitable des ressources afin que chacun puisse vivre décemment. L'Histoire prouve que lorsque certains s'accaparent beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin, la grande majorité commence à grogner. C'est alors que les sociétés démocratiques instaurent des balises légales limitant tout accaparement amoral, ce qui a été fait dans quelques pays européens. Dans des sociétés autocrates, la partie se termine souvent dans un bain de sang. Voyez-vous, la ligue majeure de la vie est bien loin de votre ligue des affaires que je qualifierai plutôt de ligue de Monopoly, un simple jeu qui se joue au détriment du vrai monde.

Jerry Espada, Sherbrooke