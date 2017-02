Fiscalité agricole: il faut reporter la révision du programme

Le Soleil

(Québec) Depuis le 1er janvier dernier, la révision du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) est en vigueur, ce qui aura un impact injustifié de plus de 1100 $ pour la plupart des producteurs de grains du Québec. Au départ, cette révision administrative devait être à coût nul pour les producteurs. Or, après avoir pris conscience de la pertinence des calculs des représentants des producteurs, le gouvernement a nommé un expert afin d'avoir l'heure juste sur cette question. Cette nomination est la preuve que le gouvernement avance à l'aveuglette dans ce dossier et que la meilleure décision rationnelle à prendre est de reporter la révision de ce programme à une date ultérieure.