Centre Durocher: face au vide

L'architecte, P.E. Mathieu, a imaginé cet édifice pour servir la communauté en s'inspirant d'un lieu chargé d'histoire. Malheureusement, les administrateurs de la corporation Durocher ont choisi de vendre le centre et de déménager leurs activités dans la salle paroissiale de Saint-Malo - infra­structure de la Ville. Passant de propriétaires à locataires.

La volonté politique du maire Labeaume, et son équipe de figurants, d'effacer un immeuble unique est encore incroyable quant au mépris affiché à l'égard de notre projet rassembleur d'une Maison de la culture. C'est avec une habileté désarmante que les élues Verreault, Hamelin et Gilbert ont fait fi des protestations de leurs électeurs en se dissimulant derrière le règlement municipal 74,4, qui exclut la possibilité d'une consultation référendaire si un projet d'habitation comprend du logement social.

Avons-nous vraiment besoin de logement social ou privé sur ce site? Non, car nombreux sont les résidents/contribuables qui s'y opposent. Nous pensons que le parc Durocher devrait inclure le terrain du Centre et continuer de servir sa population comme lieu de rassemblement.

Autrement dit, le site du centre et le stationnement adjacent devraient servir à l'agrandissement et à l'embellissement du parc qui deviendrait alors un îlot de fraîcheur dans un secteur de la ville qui en a d'ailleurs grandement besoin. Les activités communautaires comme le marché Saint-Sauveur, la patinoire, la fête de quartier, et j'en passe, ne peuvent qu'être bonifiées par l'agrandissement du parc.

Le logement social va toujours rencontrer l'acceptabilité sociale pour autant qu'il s'intègre dans son voisinage et qu'il évite les concentrations hors norme. Mais le projet démesuré d'Action Habitation (deux fois plus haut que ses voisins) n'a pas sa place au coeur de Saint-Sauveur. C'est comme si le Port de Québec attachait un bateau de croisière pendant 100 ans devant la place des Canotiers.

Personne ne peut nier l'impact positif qu'a eu le parc Saint-Roch sur la revitalisation du quartier Saint-Roch. Il est facile de faire le lien avec notre cause si la municipalité nous appuie avec de la bonne volonté et l'investissement nécessaire.

Il faut que la Ville se réapproprie ce site que le maire Lucien Borne a cédé aux Pères Oblats en 1950. Il faut que les Oblats et la corporation Durocher soient d'accord. Il faut consulter la population. Il faut verser les indemnités, payer les frais professionnels et budgéter les coûts d'aménagement d'un jardin Saint-Sauveur. L'administration de Jean-Paul L'Allier avait payé le prix pour Saint-Roch et reçoit 20 ans plus tard des éloges bien mérités.

Et si l'avenir de notre «Central Park» devenait un enjeu électoral? Notre conseillère actuelle oserait-elle se présenter avec les dossiers bâclés du Centre Durocher ou du Marché du Vieux-Port? C'est fort possible que le kick du maire Labeaume se traduise par «coup de pied à l'arrière-train». Et vive la démocratie! ... Une fois par quatre ans.

Michael Parrish, Québec