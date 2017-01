Le match du Canadien

Point de vue

J'ai écouté la première course, en français, à la direction du Parti conservateur. On aurait cru voir un match du Canadien perdu 13 à 3... Deux francophones, Maxime Bernier et Steven Blaney, ont marqué avec bousculade du gardien, chacun ayant eu droit à une bonne bagarre à mains nues.