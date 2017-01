De peuple fondateur à peuple inféodé

Point de vue

Le Soleil Le Soleil

Le Canada fête son 150e anniversaire en 2017. Que soulignera-t-on au juste? Évidemment, on projettera l'image d'un grand pays uni dont la diversité économique, sociale, culturelle et politique font l'endroit «où il fait le plus bon vivre», comme aurait pu le dire Justin Trudeau...